Anwohner von parkenden Autos und Campern genervt: Wird die Straße nach Gailenberg gesperrt?

Im Gemeinderat Bad Hindelang wird diskutiert, ob künftig nur noch Anwohner mit Fahrausweis nach Gailenberg fahren dürfen. Doch die Gemeinde befürchtet Probleme.

04.05.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Einige Anwohner des Bad Hindelanger Ortsteils Gailenberg sind genervt. Sie sagen, parkende Fahrzeuge am Rand der Verbindungsstraße von Bad Hindelang nach Gailenberg behinderten immer wieder einheimische Autofahrer. Vermehrt parkten zudem Camper im Bereich der sogenannten „Nusche“. Problematisch finden sie, dass die Zufahrt nach Gailenberg zwar nur für „Anlieger frei“ gelte, das aber wenige Leute schere, viele dennoch einfach die Straße ins Bergdorf nutzten.

Galerie und Teestuben locken Besucher an

Das sei auch nachvollziehbar hieß es in der Sitzung des Gemeinderats Bad Hindelang, als dieses Thema besprochen wurde. Der Künstler Kilian Lipp hat dort oben in Gailenberg beispielsweise seine Galerie, die besichtigt werden kann. Auch die Teestuben locken Besucher an.

Die Straße nur noch für „Anwohner mit Fahrausweis“ zu öffnen sei „aus Sicht der Verwaltung problematisch“, sagte im Gemeinderat Hauptamtsleiter Manfred Berktold. Die bisher genutzten Parkplätze auf dem Weg nach Gailenberg (Bereich „Nusche“) könnten dann nicht mehr angeboten werden. Das gelte auch für die Parkmöglichkeiten beim Rechtler-Stadel. Und wenn Bürger aus Gailenberg Besuch erwarteten, dann müssten sie den mit einem Fahrausweis ausstatten, hieß es.

Rechtler wollen Anlieger-frei-Straße

Die Rechtler, so sagte Berktold, wollten lieber weiterhin eine „Anlieger-frei-Straße“. Das sei für alle unkomplizierter. Um unerwünschte Parker an den Seitenstreifen zu vertreiben, schlug Gemeinderat Reinhard Pargent (Vorderhindelang) vor, den Zusatz „Parken nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt“ am Verkehrsschild „Anlieger frei“ anzubringen. Für Kaspar Scholl (CSU) ist hingegen der Verkehr nach Gailenberg weniger problematisch. „Für mich ist es ok, wenn man an manchen Stellen auf dem Seitenstreifen parkt.“ Scholl fügte an: „Das ist schließlich dort auch ein Naherholungsgebiet für Einheimische.“ Entschieden wurde noch nichts. Aber der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, weitere Gespräche mit den Rechtlern zu führen, aber auch mit der Polizei, dem Verkehrsüberwacher und dem Feuerwehrkommandanten. Dann soll der Bauausschuss entscheiden. Es hieß, im Bereich „Nusche“ und am „Rechtler-Stadel“ könnten eventuell gebührenpflichtige Parkplätze realisiert werden.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Tourismus im Oberallgäu Parken in Hinterstein: Das soll gegen den Touristen-Ansturm helfen

Parken in Hinterstein: Tourismus-Ansturm verhindern

"Check dein Dach" in Gailenberg: Was die kostenlose Aktion den Hausbesitzern bringt