Brutale Attacke am Bahnhof: Mann schlägt Frau mit Faust ins Gesicht - Passanten greifen ein

Brutale Attacke am Bahnhof Oberstdorf: Ein 33-Jähriger schlug einer jungen Frau mit der Faust ins Gesicht. Passanten schritten ein.

05.05.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag (4. Mai 2022) gegen 12.30 Uhr zu einer brutalen Attacke auf dem Bahnhofsplatz in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu). Ein 33-jähriger Mann schlug einer 18-jährigen Frau ohne erkennbaren Anlass mit der Faust in das Gesicht. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen.

Brutale Attacke in Oberstdorf: Passanten zeigen Zivilcourage und greifen ein

Da umstehende Passanten Zivilcourage zeigten und zum Schutz der jungen Frau eingriffen, versuchte der Täter, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Die Flucht endete allerdings wenige Meter weiter an einem Fahnenmast. Diesen hatte der Flüchtige wohl übersehen. Ein Zeuge konnte den Täter dann ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Polizeibeamten einen Alkoholwert von über 2 Promille bei dem 33-jährigen Mann fest.

(Lesen Sie auch: Arbeiten an der B19 in Fischen beginnen: Das sollten Autofahrer wissen)

Nachdem der Mann wegen seiner leichten Verletzungen, die er sich beim Zusammenstoß mit dem Fahnenmast zugezogen hatte, ärztlich versorgt wurde, musste er sich direkt im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Da er wenig Einsicht bezüglich seines Fehlverhaltens zeigte und somit zu befürchten war, dass er weitere Straftaten begehen würde, musste er den Nachmittag in einer Haftzelle der Polizei verbringen.

Oberstdorf: Mehrere Anzeigen gegen mutmaßlichen Schläger

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten heraus, dass der Täter zuvor in einem Supermarkt in Oberstdorf einen Ladendiebstahl beging. Der 33-Jährige kann sich nun auf Anzeigen wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls einstellen.

Lesen Sie auch

Fund in Oberstdorf Totes Kalb mit abgeschnittener Ohrmarke in Oberstdorfer Bach entdeckt

Weitere Nachrichten aus Oberstdorf und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungshubschrauber im Allgäu: Diese Hubschrauber fliegen Einsätze in den Allgäuer Bergen sowie Totes Kalb mit abgeschnittener Ohrmarke in Oberstdorfer Bach entdeckt - Polizei ermittelt