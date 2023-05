Klettern und Balancieren am Inselsee Allgäu

Wasserskifahren geht in Blaichach, einen Aquapark gibt es auch und einen neuen Kletterpark überm Wasser. Schwimmen können ist Pflicht. Es gibt mehr Vorgaben.

27.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Inselsee Allgäu zwischen Immenstadt und Blaichach ist für Sportbegeisterte und Familien seit vielen Jahren schon ein Anziehungspunkt – wegen der Wasserski- und Wakeboardanlagen, wegen des Spielplatzes und des Cafés samt Biergarten am Wasser – noch dazu am Iller-Radweg. Dazu kam 2022 ein sogenannter Aquapark mit aufblasbaren Elementen, jetzt gibt es als neues Highlight den „Aqua Chimp Kletterpark“. Das Besondere daran: er schwimmt (auf einer Art Pontons) auf dem Wasser. Und er wurde im Allgäu entwickelt und gebaut.

Ausdauer, Balance und Willensstärke sind gefragt

Dieser „Aqua Chimp Kletterpark“ bietet Kindern ab acht Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, „Ausdauer, Balance und Willensstärke zu testen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens „Inselsee Allgäu – Wasserski- und Wakeboardpark“. Eineinhalb bis zwei Meter über der Wasseroberfläche gibt es dort Kletterstrecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden – ähnlich wie bei Hochseilgärten. Wer die Balance verliert, springt einfach ins Wasser. Der Kletterparcours mit 30 unterschiedlichen Elementen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden bietet auch eine „Zip-Line“, also eine Art Seilrutsche ins Wasser.

Kinder ab 8 dürfen mitmachen

Um sich auf dem Kletterparcours richtig auszutoben, muss man schwimmen können und sollte mindestens acht Jahre alt und über 1,20 Meter groß sein. Nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung. Alle Teilnehmer müssen eine Schwimmweste tragen, die stellt das Unternehmen kostenlos zur Verfügung. An kälteren Tagen kann man sich auch einen Neoprenanzug ausleihen. Kinder zahlen für 50 Minuten im Kletterpark zwölf, Jugendliche und Erwachsene 16 Euro.

Adventure Lakes aus Burgberg zeichnet verantwortlich für den Bau

Das Konzept des schwimmenden Kletterparks stammt von der Firma „Adventure Lakes“ (früher Sesitec) aus Burgberg und wurde in den letzten Jahren im Allgäu entwickelt. Gemeinsam mit dem Spezialisten für Hochseilgärten und Kletterparks „Faszinatour“ aus Immenstadt hat „Adventure Lakes“ bereits neun solcher schwimmenden Kletteranlagen weltweit installiert. „Ja, in England, den USA und nun mit dem Inselsee den vierten in Deutschland“, sagt auf Anfrage der Redaktion Patrick Viererbe, einer der beiden Adventure Lakes-Geschäftsführer. Diese neue Anlage in Blaichach sei eine Art „Vorzeigeprojekt für Kunden weltweit“. Viererbe sagt, er wollte etwas Ökologischeres entwickeln als die Aqua Parks mit ihren aufblasbaren Elementen aus Kunststoff. Angeregt für die Entwicklung solch eines Kletterparks im Wasser wurde er in Schottland. „Da gab es einen Seilgarten über Wasser auf Holzpfählen“. Adventure Lakes baut nun schwimmende Kletterparks. (sir)

Der „Aqua Chimp“ hat in den Sommermonaten täglich von 12.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch: "Aquapark" im Inselsee Allgäu