Auch Schmidt kommt: 1. FC Sonthofen angelt sich nächste Trainergröße

Der 47-jährige Trainer verlässt die DJK Seifriedsberg und kehrt als Coach der Reserve zu seinem alten Verein zurück. So reagiert sein aktueller Club.

29.12.2021 | Stand: 16:31 Uhr

Es ist der nächste große Name im Club. Der 1. FC Sonthofen hat sich die Dienste von Stephan Schmidt gesichert. Der 47-Jährige übernimmt im kommenden Sommer zur Saison 2022/23 die zweite Mannschaft des FCS – Schmidt kommt vom Kreisklasse-Konkurrenten DJK Seifriedsberg. Darüber hinaus verlängerte der Verein die Verträge mit dem gesamten Trainerteam der ersten Mannschaft: Benjamin Müller, Co-Trainer Marc Penz und Torwart-Trainer Burkard Fischer haben ebenso ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben, wie Teammanager Bernd Kunze.

Das gesamte Trainerteam des FCS verlängert

„Man sieht, dass die Arbeit des gesamten Trainerstabs nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in der gesamten Organisation einen positiven Effekt hat“, sagt der Sportliche Leiter des FCS, Andreas Fink. „Die Mannschaft spielt einen tollen Fußball und man spürt, dass es gut zusammenpasst. Die Hauptverantwortlichen nehmen den Weg des Vereins an und gehen diesen zu hundert Prozent mit.“ Dieser „Weg“, bei der Kader- und Zukunftsplanung verstärkt auf Spieler aus der Region zu setzen, verdeutlichen laut Fink besonders die beiden im Vorjahr verpflichteten Personalien Alex Haase und Jonas Koller. Der FCS führt die Landesliga Südwest als Herbstmeister auch in der Winterpause an und legte seit dem 31. Juli eine Serie von 19 Spielen ohne Niederlage hin – diese dauert noch an. „Uns ist wichtig, dass alle im Herrenbereich mit Blick auf die gesamte Organisation dieselbe Sprache sprechen und unsere Philosophie leben“, sagt Fink.

Und so verwundert die jüngste namhafte Verpflichtung auch nicht. Stephan Schmidt kickte selbst viele Jahre für den FCS, kehrt im Sommer nun an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll die Reserve des 1. FC Sonthofen wieder in die Kreisliga führen. „Es reizt mich, das Konzept mitzugehen, an dem der Verein arbeitet: mit eigenen Spielern und mit vielen jungen Spielern aus der Region in die Zukunft zu gehen“, sagt der 47-jährige Schmidt. „Der FCS hat viele Trainer in allen Bereichen, die das verkörpern.“

1. FC Sonthofen verpflichtet große Namen aus der Region

Tatsächlich hat sich der Verein aus der Kreisstadt in den vergangenen Jahren auf Trainerposten und in wichtigen Funktionen mit den Größen aus der Fußball-Region strategisch klug verstärkt: Neben Teammanager Bernd Kunze, dem Sportleiter Junioren Marco Brade, Michael Falger, „Bomber“ Dennis Marquardt und Bene Jörg kommt nun mit Stephan Schmidt eine weitere etablierte Trainergröße.

Dieser ersetzt den aktuellen Coach Dieter Walther, der im vergangenen Sommer kurzfristig für Martin Planasch nach dessen Rückzug aus privaten Gründen eingesprungen war. „Das Engagement war als Zwischenlösung geplant. Wir sind Dieter auch sehr dankbar dafür, dass er mitten in der Vorbereitung, als Not am Mann war, eingesprungen ist“, sagt Andreas Fink.

Stephan Schmidt hatte nach seiner aktiven Zeit den TSV Fischen fünf Saisons trainiert und die Fischinger mit einem Doppelaufstieg von 2014 bis 2016 aus der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt. Nach einer Schaffenspause übernahm Schmidt zur Saison 2018/2019 die DJK Seifriedsberg und formte das Team zu einem Stamm-Anwärter auf die Aufstiegsränge. „Stephan Schmidt macht seit Jahren im Herrenbereich eine gute Arbeit und das wissen wir“, sagt Fink. „Er hat immer eine gewisse Verbindung zu uns gehabt – auch, weil er in der erfolgreichsten Zeit der „Zweiten“ mit dem Aufstieg von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga Teil des Teams war. Er kennt uns und kommt nun zurück.“ Der Weg dahin sei – das versichern alle Beteiligten – sauber gelaufen.

Kein Missmut aus Seifriedsberg

In Seifriedsberg, wo Schmidt den Vertrag erst im Februar für die laufende Saison verlängert hatte, löst der Abgang des Erfolgstrainers im Sommer zwar Bauchschmerzen, aber keinen Missmut aus. „Stephan hat uns im Herbst mitgeteilt, dass er nicht mehr verlängern möchte. Damals hatte er wohl noch keine anderen Gespräche geführt“, sagt Abteilungsleiter Florian Ender. Und auch wenn mitten in der Winterpause noch kein Nachfolger für die Zeit nach Schmidt gefunden ist, macht der 30-jährige Ender klar: „Drei Wochen später hat er uns eingeweiht, dass die Sache mit Sonthofen fix ist und das ist vollkommen in Ordnung für uns. Natürlich tut es weh, weil er auch ein Bombentyp ist. Aber es ist sauber gelaufen und da liegt nichts im Argen.“

Stephan Schmidt: "Wichtig, das fair zu klären"

Schmidt, der seine aktive Laufbahn 2011 in Sonthofen beendet hatte, macht deutlich, dass seine persönliche Entscheidung im Sommer gefallen sei und dass ihm Transparenz wichtig war. „Ich habe ein super Verhältnis zur Mannschaft und zum Verein und mir war es daher wichtig, dass ich das fair kläre“, sagt Schmidt, der sich sogleich Ziele für die neue Stelle steckt. „Sportlich ist klar: Der Verein will wieder in die Kreisliga. Das wäre auch wichtig mit Blick auf die erste Mannschaft und auf die jungen Spieler, auf die man baut“, sagt Stephan Schmidt. „Dass ich das kann, habe ich schon gezeigt. In Fischen habe ich nach dem Abstieg ein Team aufgebaut und auch Seifriedsberg haben wir vorangebracht. Nun probiere ich Neues.“