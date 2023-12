Beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang haben auch Kinder ihren Spaß

Das Christkind eröffnet das Fest vorm Hindelanger Rathaus. 160 Figuren sind beim Weihnachtsumzug dabei. Es gibt einen Kinder-Weihnachtsmarkt im Schlosshof.

04.12.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Klar lassen sich auch heute noch Vorschulkinder locken mit dem Versprechen: Heute dürft ihr das Christkind sehen. Sie warten sogar im dichten Nassschneetreiben eine halbe Stunde vorm Rathaus. Endlich setzen sich die kleinen Engelchen auf die Stufen, stellen sich die Zyklinderbuben vor die Treppe mit ihren glitzernden Stöcken. Das Christkind (Alina Vogel) hält einen feierlichen Monolog spricht auch von Frieden und Vergeben, bezieht sich damit auf aktuelle Kriege. Die Kinder verstehen es nicht, aber Hunderte von Erwachsenen, die ebenfalls am frühen Abend aufs Christkind vor dem Rathaus in Bad Hindelang gewartet haben. Die Kinder schauen gebannt auf die goldglänzende Gestalt im Scheinwerferlicht, die nach etwas 20 Minuten geleitet vom Zylindermann und eingehüllt in einen Lichtkegel in die weiße Kutsche steigt. Begleitet von Engelchen und Zylinderbuben fährt das Christkind davon. Weihnachtliche Klänge aus den Lautsprechern im Dorf schallen ihm hinterher. Die Mädchenaugen glänzen noch immer, der kleine Bub sagt: "A bissle langweilig war's schon."

Die Heiligen Drei Könige reiten auf Kamelen durchs Dorf beim Umzug Bild: Benjamin Liss

Seine Meinung ändert sich aber, als einige Minuten später ein langer Tross durchs Dorf läuft. 160 märchenhafte Figuren vom leuchtenden Stern über die Schneeflocke bis hin zum Jesukind und den Heiligen drei Königen, die auf echten Kamelen reiten, flanieren vorbei. Die Kinder winken und jauchzen, als die lustigen braunen Teddybären sie umarmen. "Haha, das war lustig", freut sich der Kleine. Das Mädchen winkt den Mädchen mit den leuchtenden Sternen um den Hals zu. "Ja, das war schön", sagt sie nach dem Umzug. Der läuft ab, wie Faschingsumzüge in der Region, nur mit anderen Figuren. Das halbe Dorf macht mit. Die Genossenschaft "Wir für Bad Hindelang", die für den Umzug seit vielen Jahren verantwortlich zeichnet, hat mittlerweile einen großen Fundus an Kostümen. "Alle selbstgemacht", sagt die Verantwortliche dieses Treibens und Geschäftsführerin der Genossenschaft, Anja Weber.

Brigitte Weber hat den Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang ins Leben gerufen und 20 Jahre organisiert. Ihr zur Seite stand viele Jahre Martin Zint. Beide sind für ihre besonderen touristischen Leistungen mit dem Hindelanger Dukaten ausgezeichnet worden.

Ihre Mutter Brigitte war es, die die Idee zu diesem besonderen Weihnachtsmarkt mit Umzug hatte. Sie setzte alle Hebel in Bewegung, suchte Mitstreiter, begeisterte die Bad Hindelanger. Und als umtriebige, musische Person schrieb sie sogar noch eine alpenländische Weihnachtsoper rund um das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt "Stille Nacht". Der weihnachtliche Umzug findet noch zweimal statt ( am 15. und 17. Dezember, 18 Uhr), die Weihnachtsoper noch zehnmal und der Erlebnisweihnachtsmarkt öffnet von Donnerstag bis Sonntag wieder seine Pforten. Abschlusstag ist am Sonntag, 17. Dezember.

Weihnachtliche Popsongs aus den Lautsprechern, Maria und Josef mit dem Jesukind samt Waldgeistern und menschlichen Schneeflocken, die bei einem Umzug mitlaufen. Das gefällt nicht jedem, aber ganz vielen Menschen. Um die 60.000 Besucher kommen jedes Jahr zu diesem besonderen "Erlebnisweihnachtsmarkt" nach Bad Hindelang, sagt Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier. Der Weihnachtsmarkt samt Umzug und Weihnachtsopber habe touristisch "eine sehr große Bedeutung". Er spricht von "fünfter Jahreszeit". Die generiere im Gemeindegebiet bis zu 12.000 Übernachtungen zusätzlich. Das sei "großartig für Bad Hindelang".

Eiszapfen, Sterne, Schneeflocken, aber auch Maria und Josef mit dem Jesukind. All das gibt es beim Hindelanger Weihnachtsumzug. Bild: Silvia Reich-Recla

Das Besondere ist: Bad Hindelang selbst, vom Kurhaus bis zur Fußgängerzone mit Rathaus ist ein großes Weihnachtsdorf. Gastronomen und Geschäftsinhaber stellen sich aufs Fest ein, dekorieren ihre Schaufenster und sind Teil des Weihnachtsmarkts. Hinterm Rathaus gibt es den mit weißglänzenden, beleuchteten "Eiszapfen" dekorierten Pavillon, in Hütten wird Kindern was vorgelesen, sie dürfen sich auch Kerzen selber ziehen in diesem besonderen Kinder-Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Natürlich gibt es dort auch ein Himmelspostamt und ein kleines, aber feines Kinderkarussell.

Carina Nuber und ihre Tochter Madlen posieren auf dem roten Sessel auf der weihnachtlich dekorierten Bühne des Musikpavillons. Bild: Silvia Reich-Recla

Es gibt nur Weihnachtliches zu kaufen, vorwiegend Selbstgemachtes, keine Töpfe und Pfannen. Auch die Beleuchtung ist einheitlich warmweiß. Auf der großen Bühne gegenüber des Kurhauses gibt es mehrmals am Tag Livemusik, ein Nadelbaum mit riesigen roten Weihnachtskugeln und gestapeltes Holz sind darauf der Schmuck. Viele Besucher nutzen die Bühne auch, um sich selbst zu fotografieren neben dem Weihnachtsbaum oder auf dem roten Sofa sitzend. Wer mit dem Auto kommt, wird von Feuerwehrlern auf den nächsten Parkplatz geleitet, zur Hornbahn beispielsweise. Von dort fahren kostenlos Pendelbusse. Alles ist bestens organisiert. Auch gibt es einen Sonderfahrplan und kostenlose Beförderung vom und zum Bahnhof in Sonthofen. Von Hindelang fährt der Bus jede halbe Stunde. Es gibt auch kostenlose Verbindungen von Wertach und von Hinterstein zum Weihnachtsmarkt. Die späteste Rückfahrt ist um 21.30 Uhr.

Die Bläser stimmen vom offenen Rathausfenster ein und unten wartet die Menge aufs Christkind. Bild: Silvia Reich-Recla

Klar, dass das gesamte Angebot nicht zum Nulltarif zu haben ist.Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt kostet mindestens sechs Euro, an einem Umzugstag 11 Euro. Und dieser Weihnachtsmarkt mit seinen vielen liebevollen Details gefällt auch Kindern. Die haben Platz, können beim winterlichen Wetter auch mal in die Schneehaufen im Rathaushof hüpfen. Und am Donnerstag, 7. Dezember, ist Kindertag.