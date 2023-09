Strecke zum Riedbergpass: Maßnahme soll Sicherheit für Kinder erhöhen

Auf der viel befahrenen Strecke von Fischen nach Obermaiselstein soll eine neue Verkehrsführung die Unfallgefahr reduzieren. So liefen die Bauarbeiten.

Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Streckenabschnitts bei der Abzweigung Oberdorf vor Obermaiselstein wird schnell klar, wie wertvoll die im Sommer durchgeführte Baumaßnahme sein könnte. Nicht eine Minute vergeht, in der keine Autos, Motorräder oder Fahrradfahrer die Stelle passieren. Die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer wurde an der Stelle nun erhöht.

Neue Linksabbiegespur und barrierefreie Haltestellen

Die Fahrbahn der Kreisstraße wurde verbreitert, dafür wurden Geh- und Radweg versetzt. Zudem gibt es eine neue Spur für Linksabbieger nach Oberdorf und einen Übergang für Fußgänger, der helfen soll, sicherer über die Straße zu kommen. Zudem wurden zwei barrierefreie Bushaltestellen mit einem erhöhten Bordstein errichtet, damit Fahrgäste – etwa mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen – leichter zusteigen können. Eine der Haltestellen hat jetzt einen neuen Platz bekommen. (Auch interessant: Unfall Riedbergpass - Braucht es ein Tempolimit und Überholverbot? Ein Helfer berichtet und warnt)

Obermaiselsteins Bürgermeister Frank Fischer betonte bei der Verkehrsfreigabe, dass die Maßnahme ein großer Gewinn für die Obermaiselsteiner Kinder sei. Auch Landrätin Indra Baier-Müller freute sich über die bessere Schulwegsicherheit. Das Hauptaugenmerk der Bauarbeiten habe darauf gelegen, die beiden Bushaltestellen barrierefrei zu machen. Baier-Müller kündigte an, dass im gesamten Landkreis der ÖPNV attraktiver gestaltet werden soll. „Menschen sollen zum Beispiel die Möglichkeit haben, Kinderwagen mit sich zu führen“, sagte Baier-Müller.

Schwierige Bauarbeiten wegen Wetterextremen

Insgesamt kostete der neue Streckenabschnitt 500.000 Euro. 60 Prozent der Kosten werden durch den Freistaat Bayern übernommen. Die Planung übernahm das Ingenieurbüro IHW, durchgeführt wurden die Arbeiten an der Kreisstraße in Obermaiselstein von der Firma „Oberall Bau“. Stets mit Unterstützung der Kreistiefbauverwaltung.

Von Mitte Juli bis Ende August haben die Arbeiten gedauert, sagt Joachim Heßmann, Kreistiefbau-Leiter im Oberallgäu. Das Ziel sei gewesen, die Bauzeit möglichst zu minimieren – unter der Bedingung, dass die Qualität nicht leidet. Die Bauarbeiten seien wegen extremer Hitze, starkem Niederschlag und der vielen Fahrzeuge, die auf der Strecke unterwegs waren nicht einfach gewesen, sagt Heßmann. Pater Shijo Puthuvelil segnete den neuen Straßenabschnitt im Anschluss. „Wir brauchen alle einen Schutzengel“, sagte der Fischinger Pfarrer.

Auf "wichtiger Verbindungsstraße zum Riedbergpass

Baier-Müller machte zudem darauf aufmerksam, dass die Bauarbeiten auf einer „wichtigen Verbindungsstraße zum Riedbergpass“ stattgefunden haben. Allein in der Zeitspanne von 2018 bis 2020 wurden für Bauarbeiten am Riedbergpass insgesamt 15,3 Millionen Euro investiert. Bei Motorradfahrern genießt der Pass, der über Balderschwang in Richtung Österreich führt, hohe Beliebtheit.

