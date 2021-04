Noch steht „Jagdhütte“ an der Holzwand des Restaurants. Bald aber heißt es dort „Kranzegger Hof“. Große Partys und Hochzeiten haben dort ausgedient, die Wirtsleute setzen auf Erholung, wollen es ruhiger angehen lassen. Ihre Gäste können bald auch in einem Chalet übernachten oder in Ferienwohnungen.