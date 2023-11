Bad Hindelang muss mehr für die Verkehrsüberwachung zahlen

Sonthofen ist für die Gemeinde als Dienstleister in der Verkehrsüberwachung tätig. Das kostet 45.000 Euro jährlich. Die Parkgebühren sind aber um ein Vielfaches höher.

Die Gemeinde Bad Hindelang muss tiefer in die Tasche greifen für die Unterstützung bei der kommunalen Verkehrsüberwachung durch Mitarbeitende der Stadt Sonthofen. Von 26.000 Euro steigt der Anteil ab 2024 auf gut 45.000 Euro im Jahr. Der Gemeinderat stimmte der neuen Vereinbarung zu.

Vier Teilzeit-Mitarbeiterinnen habe die Gemeinde eingestellt, um den ruhenden Verkehr zu überwachen, sagt auf Anfrage der Redaktion Hauptamtsleiter Manfred Berktold. Die kosteten 92.000 Euro jährlich. Allerdings komme durch Verwarn- und Bußgeld auch ein Plus von rund 90.000 Euro zurück in die Gemeindekasse. Den bürokratischen Aufwand dieser Verkehrsüberwachung übernimmt die Stadt Sonthofen seit 1992. Allerdings habe der Kommunale Prüfungsverband festgestellt, dass die Zahlungen der Gemeinde dafür nicht kostendeckend seien. Pro Verstoß beim ruhenden Verkehr zahlt die Gemeinde der Stadt Sonthofen nun 13,06 Euro als eine Art Bearbeitungsgebühr. Insgesamt kämen 45.000 Euro im Jahr zusammen.

Die Zahlungsmoral hochhalten

Andererseits nehme Bad Hindelang aber auch 450.000 Euro an Parkgebühren jährlich ein. Durch die Überwachung werde "die Zahlungsmoral hochgehalten und damit die Einnahmen durch die Parkgebühren für die Gemeinde stabil gehalten", sagt Berktold. Parken in Bad Hindelang: Jahresparkkarte für Einheimische wird teurer

1250 Stellflächen und zehn gebührenpflichtige Parkplätze

Im Gemeindegebiet inclusive Unterjoch und Oberjoch gebe es zehn gebührenpflichtige Parkplätze mit 1250 Stellflächen, sagt Berktold. Die müssten natürlich auch instand gehalten werden. Da habe Bad Hindelang in den vergangen Jahren viel Geld investiert. Demnächst steht eine Begrünung und Verbesserung von Parkplätzen in Oberjoch an.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs übernimmt Sonthofen in Eigenregie (seit 1995). Falls die Gemeinde Bad Hindelang Bedarf hat, in bestimmten Straßen zu messen, dann fordere sie das Messgerät, das in einem Caddy „versteckt“ ist, an und zahle unter anderem eine Bereitstellungspauschale von 120 Euro sowie eine Anfahrtspauschale von mindestens 40 Euro. Das alles ist in der neu gefassten Vereinbarung geregelt.

Caddy sticht ins Auge

In Hindelang sei die B 308 oberhalb vom Kurhaus ein Schnellfahrhotspot. 2022 wurden laut Berktold 903 Schnellfahrer von der kommunalen Verkehrüberwachung erwischt. 901 seien nur minimal schneller unterwegs gewesen (weniger als 11 km/h). Berktold vermutet, dass wohl vielen der Caddy mit den getönten Scheiben am Straßenrand ins Auge steche. Wenn die Polizei auf der B 308 mit Lasergeräten die Geschwindigkeit überwache, würden regelmäßig mehr Schnellfahrer erwischt. Das sei unauffälliger.