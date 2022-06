Mann verletzt sich beim Heuballenpressen in Ofterschwang

Ein Mann verletzte sich am Sonntag an den Schneidemessern einer Ballenpresse.

13.06.2022 | Stand: 15:34 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat sich ein Mann beim Heuballenpressen in Ofterschwang im Oberallgäu verletzt. Laut Polizei klemmte ein Heuballen in der Presse fest, woraufhin der Mann versuchte den Ballen zu lösen. Er rutschte dabei von der Presse und blieb am Schneidemesser der Maschine hängen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Ofterschwang: Mann erleidet Schnittverletzungen beim Heuballenpressen

Der Mann erlitt Schnittverletzungen an seinem Arm und kam daraufhin ins Krankenhaus.

Ein Fremdverschulden schließt die Polizei zum aktuellen Stand aus.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt lesen Sie hier.