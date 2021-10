Bergbahnen: Getestete können zur Wintersaison doch Ski-Saisonkarten kaufen

Bergbahnen wollen bis zum Start der Wintersaison die technische Möglichkeit schaffen, auch getesteten Ski- und Snowboardfahrern Saisonpässe anbieten zu können.

28.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen wollen jetzt doch auch Menschen, die weder gegen Covid-19 geimpft noch genesen sind, den Kauf von Saison- und Mehrtageskarten ermöglichen. „Wir werden ab spätestens Anfang der Wintersaison eine technische Möglichkeit haben, wie auch getestete Personen beim Zutritt zur Bahn bzw. in das Skigebiet ihren Negativstatus nachweisen können“, teilt Pressesprecher Jörn Homburg mit. „Das bedeutet, dass wir ab der technischen Umsetzung alle Saisons-, Mehrtages- und Tagesticket nach dem 3G Standard verkaufen werden.“ Zunächst hatten die Bergbahnen den Verkauf von Saison-Skipässen auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränkt. Das Problem: Seilbahn- und Liftbetreiber sind laut Corona-Bestimmungen angehalten, dafür zu sorgen, dass sich in einem Wintersportgebiet nur „3-G-Personen“ aufhalten – also Getestete, Geimpfte oder Genesene. Nicht geimpfte Saisonkarten-Besitzer müssten also stets einen aktuell gültigen Test vorweisen. Das ist aber nur schwer zu überprüfen, weil die Wintersportler nicht zur Kasse gehen und es an den Liften keine Kontrollen gibt.