Bergretter gibt Tipps, worauf Wanderer im Gebirge achten müssen

30.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Medienecho war enorm: Im Juni mussten 99 Schüler und acht Lehrkräfte aus Ludwigshafen im Kleinwalsertal gerettet werden. Die Bergtour am Heuberggrat hatte sich als schwieriger erwiesen als erwartet. Klaus Drexel, Pressesprecher der Bergrettung Vorarlberg (48), spricht über die Voraussetzungen für eine Bergwanderung.

Über welche Voraussetzungen sollte ein Bergwanderer verfügen?

Klaus Drexel: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit: Nicht immer sind die Wege breit und gut befestigt. Oft gibt es ausgesetzte Stellen, nassen oder losen Untergrund, überhängenden Fels, steil abfallendes Gelände unmittelbar am Weg, schroffe Felspassagen, Schneefelder und Geröllhänge. Da erfordert die Begehung Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Beim Bergwandern über mehrere Tage trägt man in der Regel noch einen relativ schweren Rucksack. Das beeinträchtigt die Trittsicherheit, das Gleichgewichtsgefühl und den Bewegungsspielraum bei überhängendem Fels. Wichtig ist auch die Kondition. Der Aufstieg über viele Höhenmeter und das Wandern in großer Höhe sind anstrengend. Untrainierte Personen sollten sich rechtzeitig mit einem kleinen Fitnessprogramm vorbereiten. Auch die Höhentauglichkeit kann mitunter ein nicht unbedeutender Aspekt sein: Die Luft enthält mit zunehmender Höhe immer weniger Sauerstoff, und der Kreislauf ist dann schneller unterversorgt. Die Leistungsfähigkeit ist dadurch stark höhenabhängig.

Was gilt für Wanderungen in der Gruppe?

Drexel: Wandert man mit anderen in einer Gruppe, dann muss man die obigen Betrachtungen auf die gesamte Gruppe ausdehnen. Und dann zählt der kleinste gemeinsame Nenner in allen Kriterien als Maßstab für den Schwierigkeitsgrad der geplanten Unternehmung und als Grundlage für Planung und Gestaltung der angedachten Bergtour.

Erste Bergtour mit einem Wanderführer unternehmen

Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anfänger?

Drexel: Bestenfalls macht man die ersten Bergtouren mit diplomierten Wanderführern oder Bergführern. Dort erhält man die notwendigen Tipps und Tricks, um sich sicher am Berg zu bewegen. Den Rucksack so leicht wie möglich halten und nichts Unnützes mitschleppen. Nahrungsmittel und Wasser nur in Maßen mitnehmen, wenn es unterwegs Einkehrmöglichkeiten gibt. Die Zeit im Auge behalten – also rechtzeitig aufbrechen und die kühlen Morgenstunden nutzen.

Wie sollte man reagieren, wenn man in eine schwierige Situation gerät?

Drexel: Zuallererst versuchen, Ruhe zu bewahren und die Situation einzuschätzen. Oberste Regel: kein unnötiges Risiko eingehen, um nicht die eigene Sicherheit oder die meiner Begleiter zu gefährden. Im Zweifel oder Unglücksfall die Notrufnummer in Vorarlberg 144 alarmieren und den Anweisungen der Notrufzentrale Folge leisten.

Eine Bodenmannschaft der Bergrettung Vorarlberg ist auf dem Weg zu einem Einsatz. Bild: Bergrettung Vorarlberg

Wie umfangreich sieht die Hilfe der Bergrettung aus?

Drexel: Die Vorarlberger Bergrettungsorganisation ist in Landesleitung und in fünf Gebietsstellen gegliedert. Den Gebietsstellen gehören 31 Ortsstellen mit circa 1300 aktiven und ehrenamtlichen Mitgliedern an. Jeder Ebene werden spezielle Aufgaben zugeordnet. Weiteres betreibt die Bergrettung im Auftrag des Landes Vorarlberg die Flugrettung mit den beiden Notarzthubschraubern. Mit Ausnahme der Landesleitung im Bundesland Vorarlberg betreibt der Österreichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) selbst keine Notarzthubschrauber. Die Bergrettung verfügt ebenso über eine Lawinen- und Suchhundestaffel. Zusätzlich verfügen wir in dieser Staffel auch über Mantrailing-Hunde, die bei der Suche nach abgängigen Personen eingesetzt werden können. Der Vereinszweck besteht darin, Verunglückten, Vermissten und sonst in Not Geratenen, insbesondere in unwegsamem, schwierigem und alpinem Gelände, zu helfen, sie zu retten, zu bergen und abzutransportieren.

Wer trägt die Kosten für einen Notfalleinsatz?

Drexel: Falls der Verunfallte vom ÖBRD gerettet oder geborgen werden muss, werden die Bergekosten der verunfallten Person in Rechnung gestellt.

Wie hoch können die Kosten ausfallen? Gibt es da eine Versicherung?

Drexel: Je nachdem, um was für einen Einsatz es sich handelt: Ein großer Sucheinsatz mit vielen Einsatzkräften über mehrere Stunden (auch Tage) ist natürlich kostenintensiver als ein Kleinereignis (Abholung von erschöpften oder leichtverletzten Personen). Ein kostenintensiver Punkt ist natürlich, wenn der Rettungshubschrauber benötigt wird. Natürlich kann man sich für Bergekosten absichern – bestenfalls als Förderer der Österreichischen Bergrettung. Gutes tun und gleichzeitig versichert sein für Bergekosten.

