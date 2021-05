Besuch im Seniorenheim: Alle 24 Stunden ein Corona-Test

Vor Besuch in Heimen ist täglich ein negativer Nachweis nötig. Für manche bedeutet das einen größeren Aufwand. Für Geimpfte gibt es aber Erleichterungen.

22.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

48 Stunden. So lang war bisher ein Schnelltest gültig, wenn man einen Verwandten oder Bekannten im Pflegeheim besuchen wollte. Jetzt sind es nur noch 24 Stunden – auch bei PCR-Tests.

Für viele ältere Menschen ist das mit großem Aufwand verbunden – vor allem, wenn sie nicht mehr gut zu Fuß sind oder kein Auto haben. Andererseits brauchen beispielsweise zweifach Geimpfte (ab 15 Tagen nach der zweiten Impfung) keinen Test mehr. „Für diejenigen, die noch keinen Impftermin bekommen haben, tut mir das leid“, sagt Yvonne Spöcker, Geschäftsführerin von AllgäuStift mit mehreren Einrichtungen im Allgäu. Viermal die Woche werde derzeit in Kempten im Marienheim mit Hilfe der Bundeswehr getestet.

Für Seniorenheim ist Regelung kein Problem

Verena Fedke von der Allgäupflege in Sonthofen, die ebenfalls viele Einrichtungen in der Region betreibt, sagt: „Da inzwischen schon sehr viele Menschen geimpft sind, reduziert sich die Zahl derer, die beim Besuch im Pflegeheim getestet werden müssen, enorm.“ Für den Rest, der noch nicht geimpft ist, stünden „ausreichend Testzentren in Immenstadt und Sonthofen zur Verfügung“.

Im Spital Immenstadt gebe es für Besucher noch bis Montag, 24. Mai, nach vorheriger Absprache Tests für Angehörige. „Darüber hinaus können wir keine weiteren Tests mehr anbieten, weil uns die Personalressourcen dafür fehlen“, sagt Fedke.

Lesen Sie auch: Wegen der Corona-Öffnungen im Oberallgäu: Test-Kapazitäten werden erweitert

Lesen Sie auch