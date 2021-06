Besuchsregeln in Seniorenheimen sollten bald deutlich lockerer werden

Verantwortliche hoffen auf neue Vorgaben. Obwohl sich immer weniger Leute mit Corona infizieren, sind Anforderungen für Besucher teilweise strenger geworden.

02.06.2021 | Stand: 19:01 Uhr

„Es wird Zeit, dass auch in den Pflegeheimen wieder etwas Normalität einkehrt“, sagt Brigitte Huber aus Immenstadt. Sie kann es wie viele andere nicht verstehen, dass es in der Corona-Pandemie Lockerungen in vielen Bereichen gibt, aber die Regelung für Besuche in Altenheimen wurde verschärft. Der dafür erforderliche Corona-Test ist nun nur noch 24 Stunden gültig als zuvor 48. Dabei gibt es nur mehr in einigen Senioreneinrichtungen Tests vor Ort.

"Für mich ist das eine komische Herangehensweise"

„Für mich ist das eine komische Herangehensweise“, sagt Uwe Kuchinke, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH „Die Allgäuer Samariter“ des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) mit dem Pflegezentrum in Bad Hindelang und dem Haus Herbstsonne in Oberstdorf. Die Inzidenzwerte sind unter 100, aber in der Pflege würden die Anforderungen verschärft. „Das ist nicht nachvollziehbar.“

Uwe Kuchinke Bild: Jim Lubbe

In den ASB-Pflegeheimen werden nach wie vor Corona-Tests für die Besucher vor Ort durchgeführt und die Besuchszeiten auf 10 bis 16 Uhr ausgeweitet.

Für Coronatests drei Ministellen

Für die Corona-Tests seien sogar drei Ministellen geschaffen worden. „Wir machen das alles, um eine Brücke zu bauen für ältere Besucher, die sich ansonsten schwertun, an einen Testtermin zu kommen.“ Kuchinke findet es auch wichtig, dass die Bewohner der Einrichtungen weiterhin vertraute Gesichter sehen. Das sei insbesondere für Patienten mit Demenz so wichtig. „Sie sind froh, wenn jemand kommt, den sie kennen.“ Aber dass ein aktueller Corona-Test sein muss, das kann auch Kuchinke nicht ändern.

„Wir als Einrichtung müssen uns strikt an die 12. Bayerische Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung halten und in der steht nun mal festgeschrieben, dass der Test nur 24 Stunden alt sein darf“, sagt Verena Fedtke von der Allgäupflege. Das sei bindend. Allerdings könnten Verbesserungen im Anmarsch sein. Denn diese Verordnung läuft am Sonntag, 6. Juni, aus.

Bundeswehrangehörige testen noch

Lesen Sie auch

Testnachweis für Besucher Für den Besuch in Allgäuer Senorenheimen ist jetzt alle 24 Stunden ein Test nötig

Yvonne Spöcker, Geschäftsführerin bei Allgäustift mit etlichen Einrichtungen im Oberallgäu und in Kempten, sagt: „Bei uns im Marienheim in Kempten testen noch die nächsten Wochen Bundeswehrangehörige die Besucher.“ Am Wochenende allerdings nicht und auch nicht in den anderen Allgäustift-Seniorenheimen. Da müssten sich die Besucher anders behelfen, um an einen Test zu kommen. Natürlich sei das ständige Testen ein Mehraufwand und für manche zeitlich oder aus anderen Gründen kaum machbar. Spöcker sieht darin eine Aufforderung der Politik, sich impfen zu lassen: „Diese Regelung, dass ein Test nur 24 Stunden gültig ist, hätte man viel früher machen müssen, aber nicht jetzt.“

Yvonne Spöcker Bild: Susanne Mölle

50 bis 60 Prozent, so schätzt sie die Größenordnung der derzeit bei Allgäustift geimpften Mitarbeiterinnen. „Als die Inzidenz über 100 lag, mussten sie sich zweimal die Woche testen lassen. Unter 100 jedoch nicht mehr.“ Was für die Mitarbeiter gilt, gilt aber noch nicht für die Besucher. Da bleiben Test und FFP-2-Maske Vorschrift. Allerdings gibt es auch einen kleinen Vorteil für die Besucher, weil sich weniger Leute mit dem Corona-Virus infizieren, also die Inzidenz niedriger ist: „Es dürfen wieder zwei Angehörige aus einem Hauhalt zusammen kommen“, sagt Spöcker.

Dass für die Senioren ein Pflegeheim in der Regel der letzte Wohnort ist – manchmal auch nur für einen kurzen Zeitraum – das sollte man nicht vergessen, sagt Kuchinke. „Sie gehen von uns, auch wenn die Corona-Pandemie vorbei ist.“ Kuchinke hofft, dass es aber mit der neuen bayerischen Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung für die Besucher in Pflegeeinrichtungen „deutlich lockerer wird“.

Lesen Sie auch: Wenn Einsamkeit zur Krankheit wird