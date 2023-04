Brand im Mohrenwirt: Großer Verlust auch für Vereine

Im Saal des Mohrenwirts in Kranzegg fanden Veranstaltungen, Hochzeiten und Feiern statt. Zum "Mädeleball" standen Besucher Schlange. Hilfe für die Schützen.

12.04.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Nach dem Brand im Mohrenwirt in Kranzegg herrscht Bestürzung. Das Gasthaus mit seinem großen Saal war weit über den Ort hinaus als Veranstaltungsort bekannt. Vereine nutzten ihn für Feste, Paare feierten dort ihre Hochzeit. Besonders im Fasching standen die Gäste vor dem Mohrenwirt Schlange.

In der Ballsaison zwischen Januar und Aschermittwoch fand dort jeden Mittwoch der „Mädeleball“ statt. „Das war die Attraktion schlechthin“, sagt Julia Zeller. „Man ist immer ewig angestanden.“ Bis aus Memmingen seien Gäste gekommen. Die Stimmung sei super gewesen, weil es gute Musik, verschiedene Bars und viele bekannte Gesichter gegeben habe. Nach der Corona-Zwangspause sei der „Mädeleball“ vergangenes Jahr im Sommer nachgeholt worden – und alle Gäste verkleidet gekommen, schildert Zeller.

Es sei „sehr, sehr traurig“, dass der Mohrenwirt auch den Vereinen nicht mehr zur Verfügung stehe, sagt Zeller, die Vorsitzende des TSV Kranzegg ist. Die Vereine hätten den Saal kostenlos nutzen dürfen, beispielsweise für die Generalversammlung. Früher habe der TSV dort auch seinen Faschingsball veranstaltet, genauso wie der Trachtenverein Kranzegg, schildert Vorplattler Lukas Schwarz.

Während der Corona-Pandemie wurden im Saal Gemeinderatssitzungen abgehalten. Die Bürgerversammlung sollte nächste Woche dort stattfinden. Bürgermeister Nikolaus Weißinger hat sie vorerst abgesagt. Wo und wann sie stattdessen sein wird, steht noch nicht fest. „Mit dem Saal fällt wahnsinnig viel weg“, bedauert Weißinger. Der Mohrenwirt sei über Jahrzehnte hinweg die Traditionswirtschaft in Kranzegg gewesen, die Essensqualität „sehr gut“. Auch der Stammtisch sei jeden Tag voll besetzt gewesen.

Der Landschaftspflegeverband wollte sich am Dienstag dort treffen, schwenkte kurzfristig um nach Sulzberg. Auch der Allgäuer Skiverband (ASV) hat beim „Mohrenwirt“ in Kranzegg immer wieder seine Versammlungen abgehalten. Die Wirtsfamilie sei Vereinen wie dem ASV sehr entgegengekommen, es sei ein gutes Miteinander gewesen. „Auch wir mussten keine Saalmiete zahlen“, sagt ASV-Geschäftsführer Dieter Haug und fügt an: „Es tut weh, wenn eine Gaststätte, die den Vereinen so entgegenkommt, wegfällt.“

Anfang April trafen sich im Mohrenwirt in Kranzegg noch Volksmusikfreunde zum 40. Steirischen Harmonikatreffen. Bild: Günter Jansen

Unterm Saal hatte der Schützenverein Kranzegg seine Schießstätte. Erster Schützenmeister Helmut Frommknecht sagt, er sei am Ostermontagabend im „Mohrenwirt“ mit Schützekameraden eingekehrt und bis halb eins geblieben. Eine gute Stunde später wurde der Brand von vorbeifahrenden Oberallgäuern entdeckt...

Durch die Löscharbeiten sei die Vereinsstätte voller Wasser gelaufen. Die Schützen, die um 5 Uhr morgens von der Feuerwehr benachrichtigt worden waren, holten daraufhin ihre Sachen wie Schützenbekleidung, Luftgewehre und -pistolen aus dem Keller. „Wir haben das vorübergehend zu mir in die Garage gebracht.“ Der Patenverein Rettenberg habe seine Unterstützung angeboten. Dort könnten nun Vereinsgewehre und die Bekleidung der Jugend gelagert werden. Auch der Patenverein Wertach habe sich gemeldet, um dem Verein unter die Arme zu greifen. Ob die Anlage in Kranzegg gerettet werden kann, sei fraglich. „Wir müssen abwarten, wie’s weitergeht“, sagt Frommknecht.

Maria und Christian Geiß haben im Mohrenwirt geheiratet. Auch die Tauffeier für ihr Kind war dort. Maria hatte vor ihrer Hochzeit dort als Bedienung gearbeitet. Von einem „sehr familiären Verhältnis“ spricht sie. Die Mitarbeiterinnen seien alle mit Dirndln ausgestattet worden. Es sei immer eine nette, freundschaftliche Atmosphäre, gewesen. Vor zwei Wochen erst waren Maria und Christian Geiß im Mohrenwirt-Saal bei einer Familienfeier. Bis vor zwei Jahren waren auch das geschlossene nahe gelegene Restaurant Jagdhütte und der Geißstadl sehr begehrt bei Hochzeitern und für größere Feste. Doch das Ensemble an der Hauptstraße in Kranzegg wird verkauft, soll nur noch privat genutzt werden.

Maria und Christian Geiß haben noch einen ganz anderen Bezug zum Drama vom Ostermontag, als der „Mohrenwirt“ abbrannte. Vor gut zwei Jahren erlebten sie Ähnliches, als der Kuhstall ihres Bauernhofs Feuer fing – und 50 Rinder ums Leben kamen. Geholfen habe in der schwierigen Situation damals der Rückhalt im Dorf. „Anfangs fühlt man sich total leer, aber wenn du merkst, eine Mannschaft steht hinter dir, dann schöpfst du wieder Kraft“, sagt Christian Geiß. Er hofft auf einen Wiederaufbau des beliebten Gasthofs und geht davon aus, dass viele dabei helfen. „Das werden wir miteinander stemmen und die letzte Wirtschaft im Dorf erhalten.“

Die Gemeinde Rettenberg und der Allgäuer Hilfsfonds sammeln Spenden.