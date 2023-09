"Brandmauer gegen Rechts": Das fordern Oberallgäuer von der Politik

Was fordern die Menschen vor der Landtagswahl? Bei einer Umfrage unserer Zeitung in Sonthofen wird viel Kritik an leeren Versprechungen geübt. Die Volksvertreter sollen authentisch sein.

16.09.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Diese Forderung kam von etlichen Bürgern und sie ist eindeutig: Politiker sollen zu dem stehen, was sie vor der Wahl sagen. Das äußerten Passanten immer wieder, als das Allgäuer Anzeigeblatt sie am Oberen Markt in Sonthofen nach ihren Wünschen und Forderungen an die Politik befragte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.