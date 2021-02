Elia kam viel zu früh auf die Welt – nach 24 statt 40 Wochen. Er wog nur 710 Gramm. Doch, er hat sich gut entwickelt, freut sich die Mutter.

13.02.2021 | Stand: 11:27 Uhr

Sie spürte schnell, dass etwas nicht mehr stimmte. Vor fünf Jahren schwamm Verena Kennerknecht in einem Pool in Südafrika. Mit verheerenden Folgen: Die Schwangere brachte nur einige Tage später in Kempten ein Kind zur Welt. Viel zu früh. Nach knapp 24 anstatt 40 Schwangerschaftswochen.