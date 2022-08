Seit 2020 ist das Bad zu, unter anderem wegen technischer Mängel. Oberstaufens Bürgermeister sprach bereits 2016 von einem Neubau. Warum nichts vorangeht.

13.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Wahnsinnssommer mit Temperaturen bis 35 Grad im Schatten, Sommerferien – und das Freibad ist immer noch zu – das dritte Jahr in Folge. 20 Thalkirchdorfer beklagen in einem offenen Brief an Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel, dass sich beim versprochenen Freibad-Neubau seit Jahren nichts tut. Sie schreiben von einem Zustand „gefühlter Untätigkeit“ und wollen wissen, warum nichts vorwärtsgeht.

