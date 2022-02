Bürgerentscheid in Rettenberg: Mehrheit sagt ja zur Ortsumfahrung

Beim Bürgerentscheid zur Ortsumfahrung Rettenberg liegt das Ergebnis vor: 59 Prozent sind dafür. Bürgermeister Weißinger freut sich über die Wahlbeteiligung.

21.02.2022 | Stand: 08:37 Uhr

Endlich Gewissheit in Rettenberg: Beim Bürgerentscheid am Sonntag haben sich die Bürgerinnen und Bürger des Brauereidorfes am Fuße des Grünten für die neue Ortsumfahrung entschieden.

Ergebnis Bürgerentscheid Rettenberg zur Ortsumfahrung:

59 Prozent stimmten dafür.

38 Prozent stimmten dagegen.

3 Prozent der Stimmen waren ungültig.

Bürgermeister Nikolaus Weißinger freut sich über die hohe Wahlbeteiligung von 75,28 Prozent beim Bürgerentscheid in Rettenberg. „Ich bin sehr erleichtert, dass wir eine so hohe Wahlbeteiligung und ein deutliches Ergebnis haben. Das ist ein starkes Signal unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagte der Rathauschef. Die Gemeinde werde nun nach Lösungen suchen, sodass die Umgehungsstraße schnellstmöglich kommen kann.

Die nächsten Schritte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt Kempten abgestimmt. „Wir werden die Planungen konkretisieren und versuchen, Ausgleichsflächen für die Grundstückseigentümer zu finden“, sagt Weißinger. Doch erst einmal müssten die Emotionen abkühlen, um optimale Lösungen zu finden.

Das ist die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid Rettenberg

Von 3621 Wahlbeteiligten haben 2726 abgestimmt - das entspricht 75,28 Prozent. 1611 Bürger stimmten für die Ortsumfahrung, 1046 dagegen.

Die Ortsdurchfahrt von Rettenberg ist laut des Staatlichen Bauamts Kempten mit einer Verkehrsbelastung von 6600 Fahrzeugen täglich stark belastet (Stand 2015) und liegt deutlich über dem Mittelwert von Staatsstraßen in Bayern

Hinzu komme der Schwerlastverkehr mit etwa 300 Lkw täglich.

Deshalb wird Rettenberg seit 2011 laut Ausbauplan der Staatsstraßen in Dringlichkeitsstufe eins geführt.

Über den Bau der Umfahrung von Rettenberg hätte eigentlich der Gemeinderat entscheiden sollen. Doch das Thema sei zu wichtig, um die Bürger außen vor zu lassen, hieß es. Deshalb entschied man sich, die Rettenberger über die geplante Straße abstimmen zu lassen.

Umgehungsstraße in Rettenberg: Bürgerentscheid am Sonntag

Beim Bürgerentscheid konnten die Menschen am Sonntag in Rettenberg darüber abstimmen, ob die Umfahrung kommt oder nicht. Da davon auszugehen sei, dass die neue Straße nicht innerhalb der nächsten vier Jahre gebaut werde, sollten aber auf jeden Fall für die Sicherheit innerorts zwei Querungshilfen entstehen – unabhängig davon, wie die Rettenberger sich entscheiden.

Viel zu tun am Sonntagabend: Beim Bürgerentscheid gab es eine hohe Beteilgung. Bild: Benjamin Liss

„Soweit die Ortsumfahrung nicht kommen sollte, werden wir uns auch mit sämtlichen Kräften für eine Verbesserung der Situation vor Ort im Rahmen des möglichen einsetzen“, hatte der Bürgermeister von Rettenberg vor dem Bürgerentscheid am Sonntag erklärt. „Den Verkehr bringen wir allerdings leider nicht aus dem Ort.“

Zahlen und Fakten: Das ist der Bürgerentscheid zur Umfahrung in Rettenberg

In Rettenberg im Oberallgäu

3620 Wahlberechtigte gibt es im Gemeindegebiet.

Bis Ende der Woche waren rund 2000 Briefwahlunterlagen eingegangen.

Am Sonntag sind die Urnen bis 18 Uhr geöffnet.

