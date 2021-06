Es fehlt an Platz im Kindergarten, deshalb gibt es in Burgberg seit zwei Jahren eine Container-Betreuung. Jetzt soll eine Dauerlösung her - es gibt Favoriten.

Die einfachste Möglichkeit wäre, eine neue Kindertagesstätte (Kita) dahin zu bauen, wo jetzt der provisorische Container-Standort für eine Krippe ist: auf dem Parkplatz des Freibads (Familienvitalpark). Das war bereits im April Konsens im Gemeinderat Burgberg. Aber ist die einfachste auch die ideale Lösung? Da kamen im Gemeinderat Zweifel auf. Die „Projektgruppe Kindergarten Burgberg“ nahm auf Anregung des Gemeinderats noch weitere Standorte auf, um sie zu analysieren.