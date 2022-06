Frau verunglückt tödlich am Burgberger Hörnle

Am Burgberger Hörnle im Oberallgäu hat es offenbar einen tödlichen Bergunfall gegeben. Zeugen haben dort eine leblose Frau gefunden.

13.06.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Am Burgberger Hörnle im Landkreis Oberallgäu hat es am Wochenende offenbar einen tödlichen Bergunfall gegeben. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, haben Zeugen am Sonntag um 8 Uhr eine leblose Frau am Burgberger Hörnle im Bereich des Einstiegs zur Aurikel-Kante gefunden und dies der Polizei gemeldet.

Leblose Frau am Burgberger Hörnle gefunden: Polizei geht von Bergunfall aus

Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Leichnam der Frau wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem tödlichen Bergunfall aus.

