Die Familie Lämmerhofer hat in den vergangenen Jahren am sogenannten Burgberger Weinberg Flächen gekauft. Warum es dort erst 2023 Käsebrotzeiten geben wird.

14.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Alpe Weinberg Eck in Burgberg wird zu einer Sennalpe umgebaut: Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben vor wenigen Tagen zu. Familie Lämmerhofer, die in Burgberg ein Fachgeschäft für Pferdesportzubehör samt Sattlerei führt, will ab dem kommenden Jahr auf der Alpe Brotzeiten mit selbst gemachten Käse anbieten. Die Alpe liegt direkt am neuen Familienwanderweg, der am Steinbruchparkplatz in Burgberg beginnt.