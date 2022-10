Burgberger Ortsdurchfahrt ist ab Montag gesperrt

Eine innerörtliche Umleitung gibt es für Anlieger. Ansonsten gilt für zwei Wochen eine Ausweichroute über die B 19. Warum die Straße gesperrt wird.

15.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Sperrungen und Warnbaken hat die zuständige Baufirma bereits beim Markthaus in Burgberg abgestellt. Am Montagfrüh (17. Oktober) werden sie dort mitten auf der Hauptstraße stehen: Wegen Bauarbeiten, unter anderem für neue Kanäle in der Ortsmitte von Burgberg, wird die Ortsdurchfahrt gesperrt. Für Anlieger gibt es eine innerörtliche Umfahrung, ansonsten wird großräumig über die B 19 umgeleitet.

Aktuelles: Am Montag, 17. Oktober, beginnt die Straßensperrung. Die Umleitung über die B 19 ist am Goimooskreisel beschildert und auch in Sonthofen

Grund für die Straßensperrung in Burgberg ist das Unwetter vom Juli 2021

Hintergrund: Ende Juli 2021 gab es ein verheerendes Unwetter, begrenzt auf einige Oberallgäuer Orte. Auch Burgberg war dabei. Wasser schoss vom Grüntengebiet den Dorfbach hinab, auch die Kanäle dort konnten das viele Wasser nicht mehr fassen. Der Bürgermeister erinnert sich: „Da hat es Kanaldeckel gelupft. Wasser schoss wie eine Fontäne heraus.“ Untersuchungen haben laut Eckardt ergeben: Das lag auch daran, dass zu viel Wasser in die Kanalrohre schoss, beziehungsweise die Rohre zu klein dimensioniert sind für solche Starkregenereignisse. Das soll künftig anders werden.

Planung Die Kanäle, die von der Grüntenstraße Richtung Ortsmitte laufen, werden in der Sonthofener Straße vergrößert, sodass sie im Notfall mehr Regenwasser fassen können. Auf der anderen Seite, bei der Blaichacher Straße, fließt das Wasser dann direkt in den offenen Dorfbach, sagt Burgbergs Rathauschef. So würden die Anlieger unterhalb der Hauptstraße, Richtung Blaichach, besser geschützt.