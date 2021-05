Burgchor kämpft gegen das Militär: Kein Platz zum Proben

Sängergemeinschaft muss Übungsraum in der Jägerkaserne räumen, weil der Fluchtweg durch sicherheitsrelevanten Bereich führt. Wie geht es mit dem Chor weiter?

Sie sangen bei Gelöbnissen und beim Augsburger Friedensfest, bei Ehrungen und im Regensburger Dom: 39 Jahre lang war der Burgchor ein fester Bestandteil des Soldatenlebens in Sonthofen. Jetzt wirft die Bundeswehr den Burgchor raus. Bis zum 12. Mai müssen die Sänger ihren Proberaum in der Jägerkaserne räumen, berichtet ihr Dirigent, Oberstleutnant a.D. Fritz Blaufuß. Der Standortälteste der Sonthofer Kasernen, Oberst Volker Quante, verweist auf akuten Platzmangel und neue Sicherheitsbestimmungen.

Noch kein neuer Probenraum

Auch wenn der Chor momentan pandemiebedingt nicht proben kann, hat das für ihn massive Konsequenzen. „Jetzt müssen wir unsere Noten wegschmeißen“, fürchtet Blaufuß. Denn bisher hätten die Sänger keinen anderen Proberaum gefunden.

Standortältester Quante, der Chef des Bundeswehrstandorts Sonthofen, schildert, dass in der Jägerkaserne der Brandschutz überprüft worden sei. Dabei sei herausgekommen, dass der Fluchtweg aus dem Proberaum des Chores durch einen sicherheitsempfindlichen Bereich führt. In ihn hätten Nicht-Bundeswehrangehörige keinen Zutritt. „Das ist in der Vergangenheit nie überprüft worden“, schildert Quante.

"Die Kaserne platzt aus allen Nähten"

Man habe „sehr wohlwollend geprüft“, ob man den Sängern einen anderen Raum zur Verfügung stellen könne. Das sei aber nicht möglich, denn: „Die Kasernen platzen aus allen Nähten“, betont Quante. Das sei schon vor Corona so gewesen, da die Burg immer noch umgebaut werde und nicht nutzbar sei. Durch die Pandemie sei der Bedarf an Schulungsräumen noch gestiegen, schildert der Standortälteste. Abgesehen davon widerspreche eine Nutzung durch Externe dem Corona-Schutzkonzept der Bundeswehr.

Dirigent Blaufuß, der zuletzt als Alarm- und Mobilmachungs-Stabsoffizier auf der Sonthofer Burg gearbeitet hat, will die Erklärungen Quantes nicht gelten lassen. „Die Begründung können wir Sänger nicht akzeptieren“, sagt Blaufuß. Er verweist auf die 39-jährige Geschichte des Chores. „Er ist 1982 aus einer Schnapslaune heraus gegründet worden“, berichtet der Dirigent. Blaufuß, Sohn zweier Kirchenmusiker, leitet ihn seit 1989.

Als Soldaten hätten sie ihre Musik in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt und bei Standortgottesdiensten und Volkstrauertagen gesungen, aber auch Messen in der Wieskirche und dem Regensburger Dom musikalisch gestaltet.

Choräle und orthodoxe Gesänge

Zum Repertoire der Sänger gehören Choräle, Madrigale, Oster-, Weihnachts- und Soldatenlieder, aber auch Gospels, gregorianische und orthodoxe Gesänge. In seiner Hochphase habe er mehr als 30 Mitglieder gehabt. Durch die Auflösung der Generaloberst-Beck-Kaserne (GOB), durch Wegzug und Tod seien es immer weniger geworden. „Jetzt sind wir noch fünf Mann im Alter von 75 bis 82 Jahren“, schildert Blaufuß. Fünf ambitionierte Sänger, die sich gerne weiter in den Dienst der Öffentlichkeit stellen würden und – wenn es die Corona-Pandemie wieder zulässt – einen Raum mit ein paar Stühlen, einem Tisch, einer Heizung, Platz für ein Keyboard und ein paar Schränken benötigen.

Ihr Dirigent singt selbst noch in einem Projektchor des Windsbacher Knabenchores, in der St.-Mang-Kantorei Kempten und dem Ostliturgische Lehrerchor in der Diözese Augsburg. Dennoch kämpft er weiter um den Burgchor und kann nicht verstehen, dass es im ganzen Standortbereich Sonthofen keinen Raum für ihn geben soll.

„Die Armee hat sich ganz massiv geändert“, entgegnet Oberst Quante. Chorproben seien dort bis auf Weiteres nicht möglich, bekräftigt er. Später, wenn die GOB bezugsfertig ist, ändere sich die Lage. Dann könne der Chor wieder, wie früher schon einmal, in der Kapelle proben. „Da spricht dann nichts dagegen“, sagt Quante.