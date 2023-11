Caritas-Läden im Oberallgäu: Die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln steigt

Die Zahl der Menschen, die in den Caritas-Läden in Sonthofen und Immenstadt einkaufen, nimmt zu. Doch Händler und Märkte in der Region geben immer weniger ab.

12.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

16 Frauen und zwei Männer stehen gegen 10 Uhr vor der Eingangstür der Sonthofer Tafel in der Oberstdorfer Straße. „Es werden von Woche zu Woche mehr“, sagt Bettina Ziegerer, die die Tafeln der Caritas in Sonthofen und Immenstadt koordiniert. Gleichzeitig gehen die Lebensmittelspenden zurück, sagt die 40-Jährige. Und zwar deshalb, weil bei vielen Supermärkten und Händlern in der Region das Bewusstsein gestiegen sei, Lebensmittel-Überschüsse zu vermeiden. (Lesen Sie auch: Wo Obdachlose in Kempten unterkommen)

40 Ehrenamtliche im Einsatz

Die beiden Caritas-Tafeln gibt es bereits seit über zehn Jahren. Rund 40 Ehrenamtliche arbeiten dort, verkaufen Lebensmittel, räumen Waren in die Regale oder steigen ins Fahrzeug, um Obst, Gemüse, Kartoffeln, Nudeln und Backwaren bei Lebensmittel-Märkten, Discountern und Bäckereien kostenlos abzuholen. Die Tafel in Sonthofen ist an drei Tagen in der Woche geöffnet, die in Immenstadt an fünf Tagen. Pro Tag kaufen in den beiden Einrichtungen bis zu 30 Bedürftige (Sonthofen) und 50 (Immenstadt) zu den jeweiligen Öffnungszeiten ein, berichtet Bettina Ziegerer.

Voraussetzung: Einkommen von 600 Euro

Einkaufen kann der, der einen sogenannten Sozialausweis besitzt und nach Abzug der Miete über ein Einkommen von nicht mehr als 600 Euro verfügt. Die Ausweise können unter anderem bei der Caritas, der Diakonie und dem Bayerischen Roten Kreuz beantragt werden. Während es Bedürftigen in Sonthofen nur einmal die Woche gestattet ist einzukaufen, „ist ein Besuch der Tafel in Immenstadt täglich möglich, weil deren Warenangebot höher ist“, sagt Anneliese Welter. Die 62-Jährige leitet die Tafel in Sonthofen.

Die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln sei bereits in der Corona-Pandemie gestiegen. „Aber seit dem Krieg in der Ukraine kommen immer mehr“, sagt Anneliese Welter. Auch die Zahl der Rentnerinnen und Rentner nehme deutlich zu. Manche hätten oft nicht mehr als 300 bis 400 Euro im Monat zur Verfügung. Hinzu kommen die hohe Inflation und die gestiegenen Energiekosten, die bei Menschen mit geringem Einkommen eine große Lücke ins Budget reißen. (Lesen Sie auch: In Secondhand- und Vintageläden wird immer mehr gekauft)

Ein voller Einkaufskorb für vier Euro

Anneliese Welter und ihre Mitarbeiterinnen geben pro Person einen Einkaufskorb voller Lebensmittel an die Kundinnen und Kunden. Ein voller Korb ist für rund vier Euro zu haben. Die Preise sind günstig. Ein Kilo Obst oder Gemüse kostet 50 Cent, ein Brot 70 Cent, Nudeln 30 Cent, eine Semmel fünf Cent. Sogar Tierfutter wird verkauft. Zu den teuersten Angeboten gehört Kaffee.

Ein Pfund ist für zwei Euro zu haben. Damit der Andrang in den beiden Tafeln nicht zu groß wird, müssen die Kundinnen und Kunden eine Nummer ziehen, sodass nicht mehr als drei Personen gleichzeitig einkaufen. Unterstützt werden die beiden Tafeln im Oberallgäu von rund 30 Sponsoren. Auch Spenden von Privatpersonen werden in Sonthofen und auch in Immenstadt abgegeben.

Hygieneartikel sind Mangelware

Dass die Lebensmittel nicht umsonst zu haben sind, hat einen Grund, sagt Anneliese Welter. „Die Bedürftigen sollen nicht das Gefühl haben, dass sie Almosen erhalten. Waren sollten einen Gegenwert haben.“ Mangelware in beiden Tafeln seien Konserven, Kaffee, Reis, Mehl sowie Hygieneartikel.

Zu den Kundinnen in Sonthofen gehört auch Alina aus der Ukraine. Sie kommt einmal die Woche, um für ihren Mann und die drei gemeinsamen Kinder einzukaufen. Sie ist im März 2022 aus Charkiv vor den russischen Angriffen geflohen und lebt in Altstädten.

Bedürftige sind dankbar: "Eine ganz tolle Einrichtung"

In ihrem Einkaufskorb hat sie unter anderem Mehl, Brot, Nudeln, Müsli, Ketchup sowie Süßigkeiten für die Kinder und Allgäuer Käse, „der meinem Mann besonders gut schmeckt“, sagt die 42-Jährige. Sie hat für 20 Euro eingekauft. „Das hier ist eine ganz tolle Einrichtung, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier einkaufen kann.“ Zudem sei die Tafel in Sonthofen ein Ort, wo sie Menschen aus ihrer Heimat treffen und sich mit ihnen austauschen kann. Dankbarkeit erfährt auch Anneliese Welter. „Viele, die bei uns einkaufen, freuen sich über das günstige Angebot und sind glücklich, dass wir ihnen auf diese Weise helfen können.“ Alina nimmt ihre Einkäufe aus dem Korb und packt sie in eine große Tasche. Sie wird auch nächste Woche wieder zur Sonthofer Tafel kommen.