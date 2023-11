Nach Hohn und Spott im Vorjahr: Woher stammt der Oberstdorfer Christbaum heuer?

Nach dem Ärger 2022 um eine Tanne aus dem Hochsauerland hat Oberstdorf heuer eine Fichte als Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Woher stammt sie?

14.11.2023 | Stand: 19:27 Uhr

Der wahrscheinlich am meisten beachtete Christbaum im Allgäu ist eine Fichte. Nach der massiven Kritik an ihrem Weihnachtsbaum von 2022, der sogar vom Bund der Steuerzahler in sein Schwarzbuch aufgenommen wurde, hat die Marktgemeinde Oberstdorf 2023 einen heimischen Christbaum aufgestellt. Nach Angaben der Gemeindeveraltung ziert den Platz in der Weihnachtszeit ein Baum aus dem Ort (Lesen Sie auch: So teuer sind Christbäume für den Hausgebrauch).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.