Am vierten Advent kommt bereits das Christkind nach Rettenberg

Der Christkindlesmarkt in Rettenberg lockt mit Ständen und dem Besuch des Christkinds ins Kurgärtle. Das sollten sie zu der Veranstaltung wissen.

02.12.2022 | Stand: 15:05 Uhr

In Rettenberg wird am Wochende des vierten Advents ein Christkindlesmarkt stattfinden. Mit über sechs Stunden reiht sich das Bier.Genuss.Dorf in die Orte im Allgäu mit Weihnachtsmarkt ein. Folgendes ist von Interesse für die Besucher des 27. Christkindlesmarktes:

Wann findet der Christkindlesmarkt 2022 in Rettenberg statt?

Wie lange hat der 27. Christkindlesmarkt geöffnet?

Was bietet das Programm zum Christkindlesmarkt?

Wie reist man nach Rettenberg an?

Wann findet der Christklindesmarkt 2022 in Rettenberg statt?

Der 27. Christkindlesmarkt findet am Sonntag, 18. Dezember statt. Damit ist im Kurgärtle von Rettenberg einiges los.

Wie lange hat der 27. Christklindesmarkt geöffnet?

Das Kurgärtle beherbergt von 13.30 bis 20 Uhr den Christkindlesmarkt.

Samstag, 18. Dezember Beginn: 13.30 Uhr Ende: 20 Uhr



Was bietet das Programm zum Christkindlesmarkt?

Die örtlichen Vereine veranstalten den Christkindlesmarkt und haben unter anderem eine lebende Krippe organisiert. Die Marktstände sind sind passend dekoriert zur weihnachtlichen Stimmung. Es wird musikalische Einlagen der Bläserschule Rottachberg geben, ebenso tritt der Chor der Grundschule auf. Eine gute Möglichkeit die Textsicherheit von Weihnachtsliedern zu prüfen.

Wann kommt das Christkind in Rettenberg?

Für die Kinder gibt es um 15.30 Uhr einen Höhepunkt. Das Christkind kommt zu Besucht und verteilt kleine Geschenke.

Die Erlöse des Christkindlesmarkt werden gemeinnützigen Zwecken zugute kommen. Ebenso wie bei Weihnachtsmarkt in Nesselwang oder Schwangau.

Wie komme ich zum Christkindlesmarkt nach Rettenberg?

Ins nahegelegene Immenstadt reist man am Besten per Zug. Von dort geht es entweder per Taxi oder Bus nach Rettenberg. Mit dem Bus wäre dies die Linie 81, die alle zwei Stunden fährt. Der letzte Bus fährt allerdings schon 17.50 Uhr zurück nach Immenstadt. Allerdings gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten in Rettenberg.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.