„Absurd“, „ungerecht“, „hirnrissig“ - Oberallgäuer Touristiker zu Corona-Regeln

Ein Gastwirt spricht von Image-Schaden fürs Allgäu und von "hirnrissigen" Vorgaben. In Tirol oder Vorarlberg sieht es dagegen bald besser aus.

15.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Absurd“, „ungerecht“, „hirnrissig“. Das sagen Oberallgäuer Touristiker zu den Regelungen rund um Corona. Nach Österreich dürften Urlauber ab 19. Mai kommen, auch Deutsche. Das Oberallgäu wird zur Durchfahrtsregion. Ein Stopp im Biergarten? Verboten.

Hotelier aus Oberjoch: "Österreicher sind uns einen Schritt voraus"

„Das sind ungerechte Regeln“, sagt Hotelier Peter Lanig aus Oberjoch. Vor dort sind es nur wenige Kilometer zur Grenze nach Tirol „die Österreicher sind uns einen Schritt voraus – und Ministerpräsident Söder hilft ihnen zusätzlich mit Grenzöffnungen.“

Peter Lanig aus Oberjoch. Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch

Walser Hotels dürfen ab 19. Mai öffnen, Allgäuer nicht: "Geht um die Seele der Betriebe" Branche verlangt Perspektiven

In Österreich sei es ab 19. Mai möglich, sich „zu amüsieren und dann wieder heimzufahren“, sagt Henrik Volpert, Vorstand der Nebelhornbahn AG. Er bringt das Beispiel Söllereck. Dort sind, wenn demnächst geöffnet werden darf, Coronatests für alle ab sechs Jahren nötig, „sogar wenn sie alleine die Sommerrodelbahn nutzen, das ist absurd.“

Henrik Volpert, Vorstand der Nebelhornbahn AG. Bild: Volpert

Fünf Kilometer weiter, an der Kanzelwand im Kleinwalsertal ( Vorarlberg), „hat man im wahrsten Sinne des Wortes freie Bahn“. Wer mitfährt, braucht eine Maske, aber keinen Corona-Test, sagt Volpert.

Corona-Vorgaben sind für Oberallgäuer Brauerei-Betreiber nicht nachvollziehbar

Von „hirnrissigen Vorgaben, die nicht nachvollziehbar sind“, spricht Schäffler-Bräu-Geschäftsführer Sebastian Graßl aus Missen. „In Stiefenhofen, Landkreis Lindau, ist der Biergarten offen und fünf Minuten mit dem Auto weiter in Oberstaufen, Oberallgäu, ist alles dicht.“ Das animiere Oberallgäuer zum Ausflugsverkehr in den Landkreis Lindau oder aber ins Kleinwalsertal, ins Tannheimer Tal oder in den Landkreis Ravensburg. Auch dort seien die Regelungen für die Gastronomie wesentlich besser.

Sebastian Graßl, Geschäftsführer der Brauerei-Gaststätte Schäffler in Missen-Wilhams Bild: Werner Kempf

Das Allgäu erleide durch den sturen Blick auf die Inzidenzen vor Ort einen Imageschaden. „Die Urlauber fahren einfach weiter.“ Die Inzidenz sollte man wenigstens bayernweit betrachten: der Wert liegt derzeit bei unter 100. „Wir erwarten, dass die Politik nachsteuert“, sagt auch die Vorsitzende des Tourismusvereins Großer Alpsee/Immenstadt, Sabine Mohr.