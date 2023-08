Das Bier für die Allgäuer Festwoche ist angezapft!

Die bayerische Bierkönigin Mona Sommer und der neue Festwirt Klaus Richter schlagen in Rettenberg die ersten Fässer für die Allgäuer Festwoche an.

11.08.2023 | Stand: 11:47 Uhr

In Kempten steigt von Tag zu Tag die Vorfreude auf die Allgäuer Festwoche. Und spätestens seit Dienstagabend auch in Rettenberg: Dort zapften die bayerische Bierkönigin Mona Sommer, die ursprünglich aus dem Kemptener Ortsteil Leupolz stammt, sowie der neue Festwirt Klaus Richter die ersten Festbier-Fässer an. Das Urteil der Stadträtinnen und Stadträte bei der traditionellen Probe: Gut schmeckt’s! (Die wichtigsten Informationen zur Festwoche finden Sie übrigens hier.)

Für die Verkostung fuhren die Kemptener mit einem Bus in die Oberallgäuer Gemeinde. Schließlich kommen die beiden Brauereien Zötler und Engelbräu, deren Bier Richter und sein Team im Festzelt ausschenken werden, aus Rettenberg.

Allgäuer Festwoche 2023: Das kostet die Maß Bier

11,10 Euro kostet die Maß Festbier in diesem Jahr. Zum Vergleich: Auf dem Oktoberfest in München müssen die Besucher zwischen 12,60 und 14,90 Euro für den Liter zahlen. „Mir wäret also g’richtet“, sagte Kemptens Oberbürgermeister nach dem Bieranstich mit Blick auf die Festwochen-Eröffnung an diesem Samstag, 12. August. Und: „Freuen wir uns auf eine friedliche, fröhliche und mit einigen Neuerungen ausgestattete Allgäuer Festwoche 2023.“ (Zum Vergleich: Das kostet die Maß auf dem Oktoberfest und beim Viehscheid)