Das haben viele erwartet: Kurz tritt von allen politischen Ämtern zurück

Was ÖVP-Mitstreiter aus dem Kleinwalsertal und Jungholz dazu sagen. Ist das für sie ein Schuldeingeständnis zu den Korruptionsvorwürfen?

02.12.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Mit 35 Jahren legt Sebastian Kurz, der ehemalige österreichische Regierungschef, alle seine politischen Ämter nieder. Nach Vorwürfen, manipulierte Umfragen mit öffentlichen Mitteln bezahlt zu haben, war er als Bundeskanzler im Oktober zurückgetreten. Seine Immunität wurde kurz darauf aufgehoben, die Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem. ÖVP-Politiker aus dem Kleinwalsertal und aus Jungholz haben diesen vollständigen Rücktritt erwartet.

"Ich spekuliere nicht"

„Der Druck auf Sebastian Kurz wurde immer größer“, sagt Andi Haid, Kleinwalsertaler Bürgermeister. Auf die Frage, ob das ein Schuldeingeständnis sei, antwortet Haid: „Das kann ich nicht beurteilen. Ich spekuliere auch nicht.“ Kurz war nach seinem Rücktritt als Kanzler noch Abgeordneter im Österreichischen Parlament und ÖVP-Parteivorsitzender. Haid: „Unter den gegebenen Umständen war das die richtige Entscheidung. Er wurde ja als Schattenkanzler bezeichnet, dieses Thema ist somit erledigt und die ÖVP kann sich neu ausrichten.“ Beim Besuch im Kleinwalsertal sei er „zugänglich und offen“ gewesen, erinnert sich Haid. Er habe als jüngster Bundeskanzler „viel bewegt und auch verändert“.

"Er ist ein guter Rhetoriker"

Überrascht vom vollständigen Rückzug aus der Politik ist hingegen Karina Konrad, Bürgermeisterin von Jungholz (Tirol). Sie sagt aber auch: „Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung.“ Bei seinem Besuch 2020 im Kleinwalsertal ist sie ihm begegnet. Ihr Eindruck: „Er ist ein sehr guter Rhetoriker.“ Konrad fügt an: „Und er hat eine gute Regierungspolitik gemacht.“ Dass die Geburt seines Sohnes im November mitentscheidend für den politischen Rückzug war, betonte Kurz selbst – auch Konrad kann sich das gut vorstellen. „Wer die Verantwortung für ein Kind hat, sieht viele Dinge mit anderen Augen.“

War er als Kanzler zu jung? Beate Gruber, ehemalige Landtagsabgeordnete meint: „Nein, das glaube ich nicht.“ Sie habe ihn bereits als Staatssekretär vor zehn Jahren kennengelernt und war sehr angetan „von seiner guten, persönlichen Art“. Auch seinen Rücktritt, den sie live am Bildschirm verfolgte, beurteilt sie als „professionell“. Er habe zu den Ermittlungen gesagt, sich keiner Schuld bewusst zu sein. „Das nehme ich so zur Kenntnis“, sagt Gruber und fügt an: „Man kann in keinen Menschen hineinschauen.“ Bis zu einer Gewissheit vergingen sicher noch Jahre. Gruber geht davon aus, dass Kurz nicht mehr in die Politik zurückkehren wird. „Er hat ein riesiges Netzwerk.“ Das komme ihm in der freien Wirtschaft zugute.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch