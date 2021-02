Das sind die Hürden auf dem Weg zum Impfzentrum

Angehörige fragen, wer Senioren immunisiert, die zu Hause gepflegt werden und das Haus nicht mehr verlassen können. Was Experten in solchen Fällen raten.

18.02.2021 | Stand: 20:21 Uhr

Die ersten Dosen im Oberallgäu sind seit Ende Dezember gespritzt, und viele Senioren haben den lang ersehnten Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Allerdings nur in einem Impfzentrum oder in einem Alten- und Pflegeheim. Doch was ist mit den Senioren, die nicht im Heim leben? Wie kommen diese Menschen überhaupt an den Impfstoff? Und was ist mit jenen, die bettlägerig sind und das Haus nicht mehr verlassen können? Das fragt sich auch Bernhard Köberle aus Oberstdorf. Ihm geht es wie vielen anderen im Oberallgäu, deren Angehörige zu Hause gepflegt werden und nicht mehr mobil sind.