Der Alpweg ins Retterschwanger Tal bei Bad Hindelang ist wieder offen

Nach dem Jahrhundertregen 2021 war der Weg ins Tal und zu den sieben Alpen monatelang gesperrt. Jetzt ist die Straße wieder sicher für den Verkehr.

07.06.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Bei Radlern ist der Weg ins Retterschwanger Tal beliebt. Knapp sechs Kilometer sind es zur Sennalpe Mitterhaus vom Parkplatz Gruebplätzle (Bad Hindelang) aus. Der asphaltierte Weg ist aber nicht fürs Radeln gemacht: Sieben Alpen werden so erschlossen. Den Sommer über weidet dort Vieh. Auch Bäume werden gefällt und das Holz über diese Straße, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist, abtransportiert. Weil der Alpweg ins Tal aber an manchen Stellen abzurutschen drohte, beziehungsweise von oben Erdreich und Steine auf den Weg fielen, handelte das Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach und steckte 500.000 Euro in die Sanierung.

