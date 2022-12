Der Baukultur in den Allgäuer Alpen ein Denkmal gesetzt

Über Jahrzehnte hat Mathias Kappeler aus Oberstdorf Bauernhäuser fotografiert und dokumentiert. Jetzt hat seine Familie nach seinem Tod das Werk veröffentlicht.

03.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Art und Weise, wie Menschen Häuser errichten, lehrt viel über ihre Wurzeln, ihre Kultur und ihre Lebensweise. Deswegen interessierten sich Volkskundler und Architekten ab Mitte des 19. Jahrhunderts neben der Volksmusik, den Trachten und der Sagenwelt auch für die bäuerliche Architektur. Jetzt ist unter dem Titel „Das Bauernhaus der Talschaften der Allgäuer Alpen“ ein umfassendes Werk zu den historischen Bauernhäusern der Region erschienen.

Der Autor Mathias Kappeler (1950 - 2021) hat sich jahrzehntelang mit dem Thema befasst. Seine Familie hat sein Buch nun seinem Willen entsprechend post mortem herausgebracht. Der Oberstdorfer begann bereits Mitte der 70er Jahre damit, Häuser zu fotografieren und zu dokumentieren, die heute teilweise gar nicht mehr existieren.

Mühevolle Kleinarbeit - auch im Lechtal und im Bregenzerwald

So hat er in mühevoller Kleinarbeit alte Bauernhäuser vom Ostallgäu über das Lechtal, den Bregenzerwald, das Kleinwalsertal und insbesondere in und um Oberstdorf auf typische Merkmale untersucht „Haus- und auch Sprachlandschaften überschreiten und durchdringen politische Grenzen, sie sind immer grenzübergreifend zu betrachten“, schreibt Mathias Kappeler in seinem Buch. So beschränkt sich das Werk nicht nur auf Häuser im oberen Illertal, sondern schließt auch die benachbarten Alpenregionen mit ein. Die Besiedlungsgeschichte dieser Gebiete wird detailliert nachgezeichnet.

Vom alpinen Block- zum Ständerbau

Doch Kappelers Hauptaugenmerk liegt auf den Fragen, wo und wie alpine Bauernhäuser ursprünglich gebaut wurden. Er beleuchtet die unterschiedlichen Konstruktionsmethoden vom alpinen Block- zum Ständerbau sowie vom Fach- zum Mauerwerk. Viele Zeichnungen, Fotos und Details geben auf 224 Seiten einen umfassenden und fundierten Eindruck von der Art und Weise, wie Fenster, Türen und Dächer errichtet und gestaltet wurden. Verschiedene Hofformen werden ebenso betrachtet wie das Flurküchenhaus, Wirtschaftsbauten und die Besonderheit des „Hennenlochs“. Eine verschließbare, quadratische Öffnung in der Außenwand der Stube, über die Tiere ins Freie gelangen konnten.

„Heute ist leider vielen Menschen der Bezug zur historisch gewachsenen Baukultur verlorengengegangen“, erklärt Kappeler im Vorwort den Antrieb für das Buch. Es blühe eine „Fake-Kultur“, die versuche über verschiedene Applikationen an konventionell erstellten Bauten den Anschein einer heimatverbundenen Bauweise zu erwecken.

Wagen sich Architekten zu wenig an Holzbauten heran?

Als Beispiel nennt der Autor Blockbauverkleidungen. Viele Allgäuer Architekten wagten sich an zeitgemäße, ordentlich durchgeplante Holzbauten nicht heran, da diese einen höheren Planungsaufwand und auch ein besseres bauphysikalisches Verständnis erfordern als herkömmliche Mauerwerksbauten.

Mit seinem umfassenden Werk hat Kappeler der heimischen Baukultur ein Denkmal gesetzt. Er hoffe, schreibt er in der Einleitung, „bei Bauherren und Architekten wieder ein Mindestmaß an Bezug zur historisch gewachsenen Baukultur zu wecken“.

Das Buch ist beim Verschönerungsverein und im Heimatmuseum Oberstdorf, bei Bücher Edele in Oberstdorf, Bücher Greindl in Sonthofen, Walserdruck in Riezlern und der dortigen Walser Gemeindeverwaltung sowie direkt bei der Familie Kappeler (Ried 5 in Obermaiselstein) erhältlich.

