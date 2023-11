Der Ringbus soll weiter durchs Oberallgäu rollen

Der Stadtrat Immenstadt votiert einstimmig für Verlängerung des Verkehrsangebots. Rettenberg soll in Zukunft mit einbezogen werden. Das ändert sich zudem.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat von Immenstadt dafür aus, den Vertrag für den Ringbus um zwei Jahre zu verlängern. In dem Beschluss enthalten ist auch die Einbeziehung des Orts Rettenberg ab nächstem Jahr. Der wird bisher nicht angefahren.

Im Jahr 2020 einigten sich die fünf Kommunen im Verbund der Alpsee-Grünten-Tourismus (AGT) GmbH auf die Einführung des Ringbusses (Linie 11): Sonthofen, Blaichach, Immenstadt, Rettenberg und Burgberg – einmal diese Runde und dann wieder zurück. Insgesamt soll der Bus eine Stunde brauchen, was aber bei schlechter Verkehrslage nicht möglich ist. Trotzdem: Um die Stunde in etwa zu schaffen, beschloss man, den Ort Rettenberg auszuklammern.

Ringbus-Takt von einer Stunde nicht mehr zu schaffen

„Das ändert sich aber ab Sommer 2024“, sagte AGT-Geschäftsführerin Kathrin Dürr im Stadtrat. Zu der Linie 11 werde dann die Linie 81 eingebunden. Allerdings könne damit „der Ringbus-Takt von einer Stunde nicht eingehalten werden“, stellte Dürr klar. (Lesen Sie auch: Verkehr in Kempten: Wann kommt der Ringbus)

Für Urlauber bleibt der Ringbus und weiteren Linien in den Kommunen kostenlos. Dafür zahlen sie über den Kurbeitrag 50 Cent pro Nacht mehr. 2021 nutzten 14.500 Gäste das Angebot, 2022 waren es 15.200 und 2023 sind es bis August bereits 17.800. Damit sei der Ringbus für den Tourismus „ein wichtiger Baustein“, sagte Bürgermeister Nico Sentner und die Stadträte stimmten im zu.

Bei den Einheimischen kommt der Bus, der erst nach 8 Uhr unterwegs ist, nicht so gut an – betrachtet man die Abo-Zahlen. Bislang wurden im Gebiet der Alpsee-Grünten-Tourismus GmbH in drei Jahren 270 Bürgertickets zu je 119 Euro pro Jahr verkauft. Darin enthalten sind auch viele weitere Buslinien im AGT-Gebiet. „Um mehr Akzeptanz zu erhalten, plädiere ich dafür, den Ringbus auch für die Einheimischen kostenlos anzubieten“, forderte Eberhard Fetzer (CSU). „Die Idee ist ehrenwert, aber wie sollen wir das alles bezahlen“, erteilte Sentner dem Vorschlag eine Absage. Schließlich seien 119 Euro im Jahr sowieso schon besonders günstig.

Landkreis Oberallgäu beteiligt sich an den Kosten

An den Kosten beteiligt sich mit 152.000 Euro der Landkreis. Mit insgesamt 450.000 Euro subventionieren die fünf Kommunen im Jahr den Ringbus. Am meisten (42 Prozent) zahlt die Stadt Immenstadt, weil in ihr auch die meisten Gästefreifahrten genutzt werden. Insgesamt kostet sie der Bus 188.000 Euro.

