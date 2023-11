Deutschlandticket stellt Landkreis Oberallgäu vor Herausforderungen

Solange Details für die bundesweit gültige Bus- und Bahnkarte ungeklärt sind, kann der Kreis nicht planen. Grüne wollen weiter Gratis-Ticket für alle Schüler.

Das Tauziehen um das Deutschlandticket zwischen Bund und Ländern stellt auch den Landkreis Oberallgäu vor Probleme. Denn kommt das Ticket auch für 2024, werden andere Angebote überflüssig. Zudem verursache das Ticket einen enormen bürokratischen Aufwand. „Es entsteht erhebliche Mehrarbeit, die auch den Personalbedarf steigen lässt“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller. Der Landkreis wandelt wie berichtet seit Mai solche Schüler-Monatskarten, die mehr als 49 Euro kosten und bislang nur auf der Schulwegstrecke gültig sind, in Deutschlandtickets um. Schüler, die ihre Fahrkarte bereits über den Landkreis erhalten haben, können ihr Ticket zusätzlich im bundesweiten Nahverkehr nutzen.

Das ist für das kommende Jahr aber erst möglich, wenn feststeht, ob das Ticket weiter für 49 Euro zu haben ist und für welchen Zeitraum es gültig sein wird. „Wenn wir wissen, dass es das ganze Jahr das Deutschland-Ticket gibt, müssen wir weniger tun, um unsere eigenen Angebote an die Leute zu bringen“, sagte Rafael Pfister, Sachgebietsleiter Verkehr im Landratsamt, in Bezug auf die kreiseigenen Verkehrsangebote.

Die Grünen beharren indes weiter darauf, ein Deutschlandticket für alle Schüler im Landkreis Oberallgäu anzubieten. Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte den Antrag gestellt, allen Schülerinnen und Schülern im Oberallgäu ab nächstem Schuljahr ein kostenloses Deutschlandticket anzubieten – unabhängig davon, ob ihre Beförderung bislang 49 Euro kostete oder weniger. Die Kosten dafür soll der Landkreis übernehmen. Das Landratsamt hat die zusätzlichen Kosten auf 3,4 Millionen Euro geschätzt. Der Kreis würde bislang 4000 Kindern und Jugendlichen im Oberallgäu ein Deutschlandticket zahlen. Sollten alle Schüler versorgt werden, würden weitere 5000 Anträge dazukommen.

Die genaue Kalkulation des Preises, zu dem das Ticket für alle Schüler zu haben ist, sei jedoch komplex, erklärte Verkehr-Sachgebietsleiter Pfister. Denn zunächst müsste die Zahl der anspruchsberechtigten Schüler ermittelt werden. Das Problem: Der Landkreis ist nur für weiterführende Schulen zuständig ist, die Kommunen für Grund- und Mittelschulen. Eine Umfrage bei den Städten und Gemeinden blieb ohne verwertbares Ergebnis, erklärt Pfister im Ausschuss. „Wir hatte nach der Befragung plötzlich mehr anspruchsberechtigte Schüler als Schüler insgesamt.“ Erst wenn ein verwertbares Ergebnis vorliegt, soll sich der Kreistag oder der ÖPNV-Ausschuss erneut damit befassen.

„Wir waren uns einig, dass es Ungerechtigkeiten gibt“, sagte Thomas Frey (Grüne). „Und es gibt Landkreise, die eine Lösung gefunden haben.“ Landrätin Baier-Müller entgegnete: „Ich habe die Sorge, dass wir Ungerechtigkeiten aufheben und gleichzeitig neue Ungerechtigkeiten schaffen.“

Indes bereitet der Landkreis weiter die Neuordnung des Oberallgäuer Busverkehrs vor. Dazu sollen alle Buslinien unter die Lupe genommen werden, erklärte Klimaschutzmanager Simon Steuer. Eine Studie soll zudem die Schülerbeförderung untersuchen, eine andere die Möglichkeit von erneuerbare Antriebsarten beispielsweise in Bussen prüfen.

Ein weiteres Thema, das den Landkreis beschäftigt, ist die Frage eines ganzjährigen ÖPNV-Angebots am Riedbergerhorn. Um hier auf staatliche Zuschüsse hoffen zu können, soll ebenfalls eine Studie in Auftrag gegeben werden, erklärte Sachgebietsleiter Pfister im Ausschuss. Landrätin Baier-Müller wurde deutlicher: „Die Regierung hat deutlich gemacht: Ohne Studie gibt es keine Förderung“, sagte die Kreischefin. „Aus unserer Sicht wäre die Studie nicht notwendig gewesen – man könnte das Geld sinnvoller einsetzen.“ Verkehrsexperte Pfister erklärte, ein Bedarfsverkehr wie beispielsweise ein Ruf-Bus sei keine Lösung, weil zu viele Fahrgäste Sommer wie Winter die Strecke nutzen. Deswegen strebt der Landkreis an, über ein Förderprogramm für „landesbedeutsame Buslinien“ an Zuschüsse des Freistaats zu gelangen. Ziel wäre eine feste Buslinie, die vielleicht um ein bedarfsorientiertes Verkehrsangebot ergänzt werden kann.