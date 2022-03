Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Krieg in der Ukraine, die Hilfsbereitschaft der Allgäuer & neue Bauprojekte: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Menschen im Oberallgäu diese Woche bewegt hat.

27.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Hilfsbereitschaft der Allgäuer für Geflüchtete aus der Ukraine ist riesig. Viele helfen, wo sie nur können. Die Handballer des TV Immenstadt besiegen unerwartet das Top-Team aus Dietmannsried und Lebensmittel werden auch im Oberallgäu immer teurer. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".