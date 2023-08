Big-Band der Bundeswehr und Popikone treten gemeinsam auf

Das Konzert an der Talstation der Hündle-Bahn in Oberstaufen kommt bestens an. Beigetragen hat auch Pop-Star Laith Al-Deen. Warum er bewusst auf Deutsch singt.

Eines der dekorativen Wölkchen über dem abendlichen Hündle-Himmel hat vielleicht der verstorbene, ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt beigesteuert: Als Verteidigungsminister hatte er sich von der Big Band der Bundeswehr 1971 einen „modernen Sound für eine moderne Armee“ gewünscht. Sein Appell ist wohlklingende Wirklichkeit geworden: Höchstes musikalisches Vergnügen für etliche hundert internationale Gäste beim Open-Air-Benefizkonzert an der Talstation der Hündlebahn in Oberstaufen. Die Band und Stargast Laith Al-Deen unterstützen mit dem Konzert die Bereitschaft Oberstaufen des Roten Kreuzes.

12.600 Euro für den guten Zweck

12.600 Euro, 2000 Türkische Lira, 20 Schweizer Franken und ein britisches Pfund kommen als Spendengeld zusammen. Die besondere Energie des „modernen Sound“ beflügelt selbst einen Star: Laith Al-Deen, bestens präsent in den Charts, lässt sich tragen von einer farbenreichen, klangmächtigen Instrumentalbegleitung der Big Band, genießt die Kraft aus den ihn begleitenden Stimmen von Sofia Andersson, Bonita Niessen und Marco Matias. Ein großes Fest, eine großartige Energie. Al-Deen bringt sie ansteckend über die Rampe, selbst im weiten Rund dieses Freiluftkonzertes. Er macht überzeugend klar, welche Güte, welche Wirkung Popmusik in deutscher Sprache – „eine sehr reiche Sprache“, wie er findet – entfalten kann. Sein Werben dafür kommt in Oberstaufen bestens an.

Botschafter mit niveauvollen Texten

Die Fans singen beherzt mit, lassen sich mitnehmen. Laith Al-Deen: Eine große Stimme. Mit warmen, gefühlsgeladenen Facetten. Erzähler. Botschafter mit niveauvollen Texten: „Du bist es wert“ und „Farbe Deiner Stimme“ sprechen für sich, charakterisieren ihn als Leuchtturm in der Szene. Deutscher Pop vom Feinsten. Die Big Band der Bundeswehr unter der Stabführung von Timor Oliver Chadik als kongenialer Partner. Subtil abgestimmt, perfekt zugemischt.

Feinste Virtuosität

Bandkultur und feinste Virtuosität, wenn die Big Band im Arrangement aus dem Britney Spears Hit „Toxic“ prickelnden Elektro-Pop, geheimnisvoll wirbelnden indisch-pakistanischen Volkstanz, in scharfem Blech und pointiertem Kolorit holt. Das herrlich durchsichtige Register aus der nahezu vollständigen Saxophonfamilie hatte bereits in ganz anderen Klangsphären brilliert: „In the Mood“ wird von einer Big Band einfach erwartet, auch Glen Millers „Moonlight Serenade“, der frisch aufpolierte Swing-Klassiker. „Dancing to the Rhythm“, Stevie Wonders „Tanzmusik“ im tollen Groove. In Bläserglanz. Im feurigen Schimmer des gefühls-gepulsten Vokalisten-Trios. Erstklassige Sounds. Vorbildliche Bühnenpräsenz. Musikalische Leidenschaft und High Tech, die zum Erlebnis verschmelzen. Big Band at it’s best!

