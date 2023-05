Die Gemeinde Blaichach nimmt Vermieter von Ferienwohnungen ins Visier

In Blaichach überprüft das Bauamt, ob Ferienwohnungsvermieter angemeldet sind. Es geht auch um die Frage, ob Gastgeber Wohnraum ohne Erlaubnis vermieten.

03.05.2023 | Stand: 06:24 Uhr

Die Anzahl der Gastgeber in Blaichach ist derzeit bei 115. Das sind ungefähr genauso viele wie die Jahre zuvor. Dennoch: Die Gemeinde will bei jedem Gastgeber prüfen, ob die touristische Vermietung baurechtlich tatsächlich zulässig ist. Dabei geht es laut Bürgermeister Christof Endreß auch darum, ob Wohnraum – ohne dass es die Kommune weiß – touristisch genutzt wird und damit fällige Kurbeiträge nicht bezahlt werden. Dem will die Gemeinde einen Riegel vorschieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.