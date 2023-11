Zahlreiche Nikoläuse treffen sich wieder in Missen - mit einem prominenten Gast

In Missen-Wilhams treffen sich bereits seit über einem Jahrzehnt jährlich zahlreiche Nikoläuse. Auch heuer findet das Treffen wieder statt.

20.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Nikolaus-Treffen in Missen hat Tradition. Im vorigen Jahr fand es zum zehnten Mal statt, was Anlass für eine Großveranstaltung mit Markt war, zu dem 2000 Besucherinnen und Besucher kamen. Heuer plant Initiator Franz Horn wieder „eine Nummer kleiner“. Zum Treffen samt Aussendungsgottesdienst am 1. Dezember erwartet er 30 Nikolaus-Darsteller aus dem gesamten Allgäu, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und Südtirol. Und ein prominenter Geistlicher hat ihm für die Predigt zugesagt: Der emeritierte Abtprimas der Benedikter, Notker Wolf.

Oberster Repräsentant von 7000 Mönchen predigt beim Nikolaus-Treffen 2023 in Missen

Von 2000 bis 2016 stand Wolf an der Spitze der Benediktinischen Konföderation und war damit oberster Repräsentant der 7000 Benediktiner-Mönche weltweit. Inzwischen lebt er wieder in seinem Kloster, der Erzabtei Sankt Ottilien – wenn er nicht gerade weltweit unterwegs ist. So kommt der 83-Jährige beim Nikolaus-Treffen aus Italien nach Missen angereist. Nach dem Aussendungsgottesdienst nimmt Wolf auch am internen Treffen der Nikolaus-Darsteller teil und gibt dabei einen Einblick in sein Leben. Den Kontakt zu ihm hat Franz Horn auf Umwegen hergestellt – wie so oft bei den von ihm organisierten Nikolaus-Treffen. Sein Netzwerk ist groß. So hat der Missener gerade erst an einer Nikolaus-Konferenz in der Schweiz teilgenommen. Dabei traf er auf Gleichgesinnte, nämlich Nikolaus-Darsteller, die nicht als „Weihnachtsmann wie in der Werbung“ auftreten, sondern in der christlichen Tradition des Heiligen Nikolaus, der im dritten Jahrhundert Bischof von Myra war.

Männerchor singt bei Aussendungsgottesdienst

Den Aussendungsgottesdienst zelebrieren in diesem Jahr Pfarrer Perukilakkattu Abraham Sojesh von der katholischen Kirche und der evangelische Pfarrer Micha Steinbrück aus Immenstadt. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Männerchor aus Gestratz und Bürgermeisterin Martina Wilhelm an der Orgel der Pfarrkirche St. Martin.

Nikolaus-Treffen in Missen 2023: Keine Großveranstaltung wie im Vorjahr

Da Franz Horn sich vorstellen kann, dass mancher Besucher ein ähnliches Rahmenprogramm wie im Vorjahr erwartet, bat er die örtliche „Bärbele“-Gruppe darum, zumindest Essen und Getränke an einem Stand vor dem Haus des Gastes anzubieten. Eine ähnliche Großveranstaltung wie im Vorjahr kann sich Horn jedoch frühestens beim 15. Nikolaus-Treffen wieder vorstellen. Denn: „Das war schon sehr viel Arbeit für meine Familie und mich“, blickt er zurück.

Aussendungsgottesdienst am 1. Dezember ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Missen, zuvor Kirchzug ab 18.45 Uhr durch das Dorf zur Kirche