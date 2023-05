Die Ortsdurchfahrt von Burgberg bleibt fünf Wochen zu

Aufgrund von Kanalbauarbeiten in der Sonthofener Straße in Burgberg kommt es ab Montag zu Sperrungen. Wer davon betroffen ist.

07.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Manche Kanäle sind überlastet in Burgberg. Das hat das Unwetter vom Juli 2021 gezeigt, als die Ortsmitte Burgbergs teilweise unter Wasser stand. Die Gemeinde steckt nun viel Geld und Zeit in den Ausbau unter der Erde. Das hat zur Folge, dass die Hauptstraße in der Ortsmitte von Burgberg (Sonthofener Straße) ab Montag, 8. Mai, für voraussichtlich fünf Wochen komplett gesperrt ist.

Straße in Burgberg muss teilweise aufgebaggert werden

Autos und Lkw werden über die B 19 und die Birkenallee umgeleitet. Auch von Blaichach aus geht es über eine Kreisstraße in die Ortsmitte von Burgberg. Von dort führt die Straße in Burgberg allerdings nur in Richtung Agathazell. In Richtung Sonthofen ist die Baustelle. Dort ist kein Durchkommen mehr, denn der Kanalbau führt quasi unter der Hauptstraße hindurch. Dafür muss die Straße teilweise aufgebaggert werden. In Burgberg selbst wird der Anlieger-Verkehr über schmale Straßen innerörtlich umgeleitet.

