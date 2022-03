Die Spitze ist futsch - so will der 1. FC Sonthofen wieder zurück in die Spur

Der 1. FC Sonthofen hat den Platz an der Sonne in der Landesliga verloren. In Neuburg soll die Wende her.

26.03.2022 | Stand: 07:37 Uhr

Es stehen entscheidende Wochen an für den 1. FC Sonthofen. Seit dem Restart lief es für die Landesliga-Fußballer aus der Kreisstadt bisher nicht optimal im Jahr 2022. Zur bestechenden Form von vor der Winterpause fehlt ein ganzes Stück. Entsprechend musste der FCS die Tabellenführung mit 48 Punkten auch an den TSV Nördlingen (52) abgeben. Am Samstag ab 15 Uhr steht auswärts beim wiedererstarkten VfR Neuburg (16. Platz/25 Punkte) die nächste heikle Aufgabe auf dem Programm.

Sonthofen verliert Tabellenführung an Nördlingen

Sonthofen holte in den vergangenen beiden Partien (0:1 beim FC Memmingen II und 0:0 im Allgäuer Derby gegen den FC Kempten) nur einen Punkt und verlor damit die Tabellenführung an Nördlingen. Die Rieser nutzten die kleine Schwächephase des FCS eiskalt aus und führen nun die Landesliga Südwest bei einem Spiel mehr mit vier Zählern Vorsprung an. Für die Oberallgäuer geht es nach dem Verlust des Platzes an der Sonne nun hauptsächlich darum, so schnell wie möglich wieder in die Spur zu finden.

Allerdings sind derzeit mehr als ein halbes Dutzend Leistungsträger angeschlagen und für den Einsatz in Neuburg fraglich. So wie es aussieht, dürfte sich erst kurzfristig entscheiden, wer in der Startformation steht. So oder so muss FCS-Trainer Benjamin Müller eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. Laut dem Coach hat seine Mannschaft in der vergangenen Woche hart gearbeitet.

„Die Stimmung im Team ist gut. Wir haben uns vorgenommen, nicht zu sehr auf die Tabellensituation zu achten. Wir wollen alles ausblenden und uns nur auf uns konzentrieren, eine gute Leistung zeigen und die drei Punkte einfahren“, sagt der 39-jährige Coach. „Uns erwartet allerdings ein engagierter Gegner mit hoher fußballerischer Qualität. Aber wir freuen uns darauf und sind positiv gestimmt.“

In der Tat dürfte es diese Aufgabe in sich haben, denn die abstiegsbedrohten Hausherren sind nach der Winterpause im Aufwind. Sie holten sieben Punkte, siegten unter anderem zuletzt in Ichenhausen 1:0 und befinden sich auf einem guten Weg, um im Abstiegskampf voranzukommen. Dazu benötigen sie aber ebenfalls weitere Siege. Aufzupassen gilt es aufseiten der Sonthofer vor allem auf Torjäger Fabian Scharbatke, der bereits neun Treffer auf seinem Konto hat. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0.

Sonthofer Reserve auswärts gefordert

Nachdem für den 1. FC Sonthofen II zuletzt der planmäßige Auftakt gegen Fischen ausfiel, tritt das Team von Trainer Dieter Walther am Samstag um 15.30 Uhr auswärts beim SSV Wildpoldsried an.