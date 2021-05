Seit Aufhebung der Priorisierung wollen immer mehr geimpft werden. Jetzt sollen in den Praxen auch noch digitale Impfpässe ausgestellt werden.

26.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In den Oberallgäuer Praxen stehen die Telefone nicht mehr still. Vor allem deshalb, weil die Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe in Bayern aufgehoben worden ist. Die Wartelisten werden immer länger, berichten Oberallgäuer Hausärzte. Und jetzt sollen sie auch noch digitale Impfpässe ausstellen. Wir haben nachgefragt, wie sie mit der steigenden Nachfrage nach Impfungen umgehen, und welche Zusatzarbeiten sie und ihr Praxisteam bewältigen müssen.