Familie Geiß erlebt ein extremes Jahr: Nach dem Feuer im Kuhstall baut sie ihr Anwesen wieder auf. Das Ehepaar schaut zurück.

12.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Sirene heult: Bauer sieht eigenen Stall brennen.“ Das war vor einem Jahr in unserer Zeitung zu lesen. 130 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf den 8. März 2021 im Einsatz. Landwirt Christian Geiß und die Feuerwehrler konnten 62 der 110 Tiere aus dem Stall retten. Sie waren monatelang bei anderen Bauern in der Region untergebracht. Jetzt stehen wieder 70 Kühe und auch Jungtiere im flachen, neuen Gebäude am Ortsrand von Kranzegg. Es ist ein moderner Laufstall mit Liegeboxen.