Ein Schlossberg-Resort für Oberstaufen

Hotelprojekt Aus der ehemaligen Krebsklinik soll ein Vier- oder Fünf-Sterne-Haus mit bis zu 160 Zimmern entstehen. Geplant ist, das alte Gebäude im Herbst 2020 abzureißen und mit dem Neubau im Juni 2021 zu beginnen

20.04.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Es müsse ja nicht gleich ein 300 Meter hoher Turm oder ein als Muschel angelegtes Gebäude sein, die Architekt Felix Schädler in der Powerpoint-Präsentation als Beispiel für außergewöhnliche Architektur im Kurhaus präsentierte. Doch die Pläne für das neue Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel am Schlossberg in Oberstaufen „sollen mutig und innovativ sein“, erläuterte der Chef der Firma Alpstein, die zusammen mit der Geiger Unternehmensgruppe ein Hotel der gehobenen Kategorie anstelle der früheren Krebsklinik bauen möchte.

Schädler betonte, dass es sich lediglich um Vorplanungen handle, die gemeinsam mit dem Betreiber weiterentwickelt würden. Verhandlungen gebe es bereits, aber ein Betreiber sei noch nicht gefunden, erläuterte Michael Kromphorn, Leiter des Geschäftsfeldes Projektentwicklung bei Geiger in der Gemeinderatssitzung vor rund 200 Zuhörern. Fest steht bereits der Name. „Schlossberg Resort“ soll das Hotel heißen. Geplant sind unter anderem bis zu 160 Zimmer, ein Mitarbeiterhaus, Wellness-Bereich, Restaurants und eine Tiefgarage mit rund 200 Stellplätzen. Ein „Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft und kein 08/15-Hotel soll es werden“, betonte Schädler. Nicht nur die Gemeinde sei im Boot und könne bei den Entwürfen mitbestimmen. Schädler möchte auch weitere Kollegen aus der Architektur-Szene bei der Realisierung des „herausragenden Objekts“ hinzuziehen. In einer der Vorplanungen ist ein Wellness-Bereich im oberen Geschoss vorgesehen. Dieser sei aber auch im Untergeschoss möglich“, sagte Schädler. Spannend werde auch die Frage, wie hoch gebaut werden müsse, um alle Flächen unterzubringen. Die Höhe des noch stehenden Gebäudes beträgt 32 Meter, das neue Haus könnte 29 Meter hoch werden. Der bestehende Turm bleibe auf alle Fälle stehen, um den Schlosscharakter zu erhalten, betonte Schädler. Für das Hotel ist eine Fläche von 15 000 bis 18 000 Quadratmetern vorgesehen.

Der Bebauungsplan werde rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Mit der Entrümpelung des Gebäudes soll im Sommer 2020 begonnen werden, ehe nach vier bis fünf Monaten dann der Abriss geplant ist.

Im Juni 2021 könnte der Startschuss für den Neubau erfolgen, der rund zwei Jahre dauern wird, berichtete Schädler. In den nächsten Monaten soll ein Betreiber gefunden werden.

Noch nicht geklärt ist die Zufahrt zum geplanten Hotel. Neben der bisherigen Schlossstraße könnte das neue Haus auch über die Alpenstraße (B 308) erreicht werden.

Jan Fässler ( CSU) gab deshalb den Planern mit auf den Weg, das Thema Verkehr mit der Geiger Unternehmensgruppe rechtzeitig abzustimmen und ein passendes Konzept zu entwickeln.

Michael Köberle (ebenfalls CSU) wollte wissen, wie der Baustellenverkehr während der Abrissarbeiten und des Neubaus geregelt wird. Der Verkehr während dieser Zeit werde nicht durch den Ort erfolgen, antwortete Geiger-Mitarbeiter Kromphorn. Man werde versuchen, einen alten Weg zur Alpenstraße wiederherzustellen, denn der Baustellenverkehr würde drei bis vier Jahres dauern. Bürgermeister Martin Beckel räumte die Bedenken einiger Gemeinderäte aus der Welt, die geplanten Zimmer im Hotel könnten später vielleicht in Wohnungen umgewandelt werden. „Das wird nicht der Fall sein. Im Rahmen des Bebauungsplans haben wir es in der Hand mitzuentscheiden“, sagte der Gemeindechef.

Kleine Appartements sollen dagegen im Mitarbeiterhaus entstehen, die gegenüber des „Schloss-Resorts“ geplant sind, erläuterte Projektentwickler Kromphorn. Denn nur dadurch könne man genügend Mitarbeiter gewinnen.

Bei Bedarf sei es möglich, Zimmer oder Wohnungen im Mitarbeiterhaus auch anderen Hotels im Ort für deren Personal zur Verfügung zu stellen.