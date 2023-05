Hier sollen Krippenkinder in einem ehemaligen Bürogebäude betreut werden

Wo die Firma BBS Büros hatte, soll eine Übergangs-Krippe einziehen. Dazu werden Quereinsteigerinnen in den Beruf angestellt. Warum die Blaichacher so handeln.

28.05.2023 | Stand: 06:20 Uhr

In vielen Orten in Bayern fehlen Krippen- und Kitaplätze – auch in Blaichach. Die Gemeinde reagiert, baut eine neue Kita an der Jahnstraße, sogar mit Wohnungen obendrauf. Aber das wird noch dauern, voraussichtlich bis Sommer 2025. Jetzt hat sich der Gemeinderat auf eine Übergangslösung für zwei Krippengruppen geeinigt: Sie sollen im Erdgeschoss des ehemaligen BBS-Bürogebäudes unterkommen, beim Kreisel am nördlichen Ortsausgang. Sofern das Landratsamt zustimmt. Zudem schlägt Blaichach neue Wege ein, um langfristig Fachkräfte vor Ort zu sichern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.