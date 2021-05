Im Oberallgäu haben zahlreiche Minigolfanlagen geöffnet. Allerdings gelten bestimmte Vorgaben. Auch Golf- und Tennisspieler können wieder ihrem Hobby nachgehen.

03.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Im Oberallgäu haben die ersten Minigolfanlagen wieder geöffnet. Um ganz sicher zu sein, dass dies auch zulässig ist, hat Nicole Simion vom Tourismusbüro Missen-Wilhams vergangene Woche beim Landratsamt in Sonthofen nachgefragt, ob der Freizeitspaß bei einem Inzidenzwert von über 100 Neuinfektionen (pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) überhaupt erlaubt ist. „Wir haben das Okay für die Öffnung erhalten“, sagt Simion. Seit dem 1. Mai kann in Missen gespielt werden.