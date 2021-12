„Eiserner Steg“ in Oberstdorf soll saniert werden: Brücke für Radler abgelehnt

Mehrheit des Bauausschusses spricht sich dagegen aus, Konstruktion durch eine breitere Radweg-Brücke zu ersetzen – dabei wäre die für die Gemeinde günstiger.

12.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der „Eiserne Steg“ bei Weidach ist eine wichtige Wanderwegeverbindung zwischen Oberstdorf und dem Ortsteil Tiefenbach mit der Breitachklamm. Doch das Bauwerk ist in die Jahre gekommen und muss erneuert oder ersetzt werden. Bereits bei der letzten Brückenprüfung im Jahr 2020 schrammte das Bauwerk knapp an der Note „ungenügend“ vorbei. Bis zur nächsten Prüfung müsse eine wirtschaftliche Lösung gefunden werden, sonst drohe der Brücke die Sperrung erklärte Armin Stöckle vom Oberstdorfer Bauamt. Die Mitglieder des Bauausschusses votierten jetzt mit drei Gegenstimmen für den Antrag von Vize-Bürgermeister Fritz Sehrwind ( CSU), den Steg zu sanieren, was die Gemeinde 530.000 Euro kostet. Der Vorschlag der Verwaltung, den „Steg“ durch eine breitere Radweg-Brücke zu ersetzen, was mit staatlichen Zuschüssen für rund 300.000 Euro umsetzbar gewesen wäre, fand keine Mehrheit im Gremium. Auch ein Neubau als Hängebrücke wurde verworfen.

Massive Schäden durch Korrosion

Der „Eiserne Steg“ wurde etwa 1926 errichtet und 2005 saniert. Doch inzwischen sind durch Korrosion so massive Schäden entstanden, dass die Brücke generalsaniert werden muss, erklärte Armin Stöckle. Dazu müsste das Bauwerk aus dem Bachbett herausgehoben, auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt werden. Parallel müssten neue Fundamente gelegt werden.

Während einer Sanierung stünde die Brücke für die Wanderer nicht zur Verfügung. Um dieses Problem zu umgehen und Kosten zu sparen, hatte die Bauverwaltung vorgeschlagen, das neue Bauwerk in ein Radwege-Konzept einzubinden. Das würde staatliche Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent bringen. Allerdings müsste die Brücke dann –um fahrradtauglich zu sein – zweieinhalb Meter breit gebaut und auch die umliegenden Wege ausgebaut werden.

Widerstand gegen Pläne der Bauverwaltung

Das stieß im Bauausschuss auf Widerstand: „Ich habe große Bedenken, diese Achse als Radstrecke auszuschildern“, sagte Martin Rees (OA). Ein Begegnungsverkehr zwischen Radler und Fußgängern sei auf den Wegen rund um die Brücke gefährlich. „Der Eingriff ist zu groß, um die Fördersumme abzugreifen.“ Fritz Sehrwind (CSU) stimmte seinem Ratskollegen zu. „Ich spreche mich gegen einen Neubau aus“, sagte der Vize-Bürgermeister. Es sei sinnvoller, die alte Brücke zu erneuern und die Mehrkosten von 230.000 Euro in Kauf zu nehmen. Dafür sprach sich auch Gemeinderat Peter Titzler ( FW) aus: „Ich würde es bevorzugen, den Eisernen Steg zu erhalten“, sagte Titzler. „Es ist keine Allerweltsbrücke, sondern ein ingenieurtechnisch herausragendes Bauwerk.“

Grüne: Bürger sollen mitentscheiden

Die Grünen-Gemeinderäte Michael Finger, Bergith Hornbacher-Burgstaller und Siegmund Rohrmoser hatten beantragt, die Bürger bei einer öffentlichen Veranstaltung zu beteiligen. „Die Bürger des Ortsteils Tiefenbach sollen mitentscheiden, ob das historische Bauwerk verändert, erneuert oder saniert wird“, sagte Finger. Der Antrag wurde im Bauausschuss mit vier Gegenstimmen abgelehnt. Laurent Mies (FW) kritisierte den Vorstoß der Grünen als „populistisch“. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sei im Verfahren ohnehin vorgesehen.

Lesen Sie auch

Schutz vor Lawinen Neubau der Lawinengalerie bei Oberstdorf beginnt im April: Worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Ganz vom Tisch ist ein Neubau noch nicht: Auf Anregung von Martin Rees (OA) wurde im Beschluss verankert, zu prüfen, ob als Alternative der Neubau einer Brücke mit ähnlicher Konstruktion möglich ist. Dann wäre Wanderern in der Bauphase nicht der Weg abgeschnitten.

Lesen Sie auch:

Ein tollkühner Visionär: Wie ein Pfarrer die Breitachklamm in Oberstdorf berühmt machte

Nach Rechtsttreit mit Pächter: Tiefenbacher Vereine können Alpenrose wieder nutzen

Streit um Forstweg: Dem "Bergmännle" droht der Tod durch überrollen