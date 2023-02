Eric Beißwenger geht als CSU-Direktkandidat in die Landtagswahl

Oberallgäuer bei Delegiertenversammlung der CSU in Oberstaufen gewählt. Ralf Arnold will über die Liste antreten. Zuvor war um einen Kompromiss gerungen worden.

26.02.2023 | Stand: 21:15 Uhr

Eric Beißwenger geht als Direktkandidat der CSU für den Stimmkreis Lindau-Sonthofen in die Landtagswahl im Oktober. Mit 73 zu 15 Stimmen wurde der 50-Jährige bei der Delegiertenversammlung der Kreisverbände Oberallgäu und Lindau in Oberstaufen aufgestellt.

„In Anbetracht unserer Vorgeschichte ist das ein gutes Ergebnis“, sagte Beißwenger nach seiner Wahl. Vorangegangen war wie berichtet ein zähes Ringen mit dem Kreisverband Lindau. Dort hätten viele Mitglieder gerne einen Westallgäuer als Direktkandidaten gesehen. Schließlich einigte man sich darauf, den Oberallgäuer Beißwenger als Direktbewerber ins Rennen zu schicken und den Westallgäuer Ralf Arnold als gemeinsamen Listenkandidaten aufzustellen. Arnold wurde mit 85 zu 8 Stimmen von der Versammlung gewählt. Am Vorabend war er bereits vom Kreisverband Kempten einstimmig nominiert worden, wodurch seine Chancen auf einen guten Listenplatz steigen. Als Direktkandidat wurde Altusrieds Bürgermeister Joachim Konrad gewählt.

Lange Diskussionen zwischen den Kreisverbänden Oberallgäu und Lindau

„Wir haben lange mit uns gerungen“, sagte Ulrich Pfanner, Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Lindau, der Altlandrat und Ehrenvorsitzendem Gebhard Kaiser für die Vermittlung im Ringen um den Kompromiss dankte. Es sei ein schwieriger Prozess gewesen, bis man sich dazu durchgerungen habe, Beißwenger „den Vortritt zu lassen“. Aber die Vereinbarung, 2028 das Direktmandat nach Lindau zu bekommen, sei „ein guter Anfang“. Der Oberallgäuer Kreisvorsitzende Beißwenger sprach von einem „sehr guten Kompromiss“. Gebhard Kaiser, der als Wahlleiter durch die Versammlung führte, appellierte vor der Landtagswahl an die Mitglieder beider Kreisverbände: „Jetzt sind besonders Geschlossenheit und Einstimmigkeit gefragt.“

In seiner Rede forderte Direktkandidat Beißwenger, „keine Käseglocke über die Landwirtschaft zu stülpen“. Die Landwirte seien die Lösung für mehr Artenvielfalt in der Region, nicht das Problem. In Bezug auf den Streit um die Baggerarbeiten im Oberstdorfer Rappenalptal warnte Beißwenger erneut davor, „nicht die Leute zu denunzieren, die seit Generationen das Land pflegen.“

Ralf Arnold will als "Bindeglied zwischen Kommunen und Landtag" agieren

Listenkandidat Arnold versprach im Falle seiner Wahl, als „Bindeglied zwischen Kommunen und Landtag zu agieren.“ In einer kämpferischen Rede versprach der 31-Jährige, seinen Beruf als Bio-Landwirt mit der Abgeordnetentätigkeit unter einen Hut bringen zu können. Möglich sei das durch einen „starken Familienverband und eine gute Nachbarschaft“, die ihm jetzt schon sein ehrenamtliches Engagement in Gemeinderat, Kreisrat und Bauernverband ermögliche. „Wollen wir nur Studenten und Beamte im Landtag haben, oder auch noch Handwerker und Landwirte?“, fragte Arnold.

Als CSU-Direktkandidat für den Bezirkstag tritt Edgar Rölz an. Der BRK-Kreisvorsitzende und langjährige Bürgermeister von Fischen wurde mit 86 zu 6 Stimmen gewählt. Der 57-Jährige versprach, „unspektakulär“ zwischen hilfsbedürftigen Menschen und der Verwaltung in Augsburg vermitteln zu wollen. Rölz warnte vor den Missständen in der Pflege. „Wir sind auf dem Weg in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die einen haben einen Betreuungsplatz, und die anderen haben Pech gehabt.“ Als Listenkandidatin tritt Nadja Krammer-Dinkelbach aus Bodolz für den Bezirkstag an. Die Kreisvorsitzende der Frauen Union Lindau, die erkrankt war und nicht zur Versammlung kommen konnte, wurde einstimmig gewählt.