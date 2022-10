Es gibt jetzt auch eine Tagespflege in Wertach

Der Seniorenpark Linzenleiten ist fertig. Es gibt dort „Betreutes Wohnen“ und auch ein Angebot für alte Menschen. Was in der Tagespflege gemacht wird.

18.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Seniorenpark Linzenleiten wurde vor Kurzem in Wertach eingeweiht. 17 barrierefreie kleine Wohnungen wurden vermietet, fast ausschließlich Wertacher Bürgerinnen und Bürger sind eingezogen, sagt Bürgermeisterin Gertrud Knoll. Es sei ein „wichtiges Gebäude für Wertach, wir sind glücklich, dass wir solch ein Haus im Ort haben“. Neben dem sogenannten „Betreuten Wohnen“ gibt es dort auch eine Tagespflege mit 16 Plätzen, zur Verfügung gestellt von der Allgäu Pflege gGmbh.

In Linzenleiten gibt es jetzt eine Tagespflege, Gemeinde Wertach Bild: Benjamin Liss

In einer Tagespflege werden ältere Menschen betreut, „egal ob sie an demenziellen Erkrankungen leiden oder anderweitigen Hilfsbedarf haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Allgäu Pflege. Die Gäste könnten Montag bis Freitag jeweils von 8 Uhr bis 16.30 Uhr kommen – auch die Buchung einzelner Tage sei möglich. Leiterin der Tagespflege ist Tanja Kirchner. Das Tagesprogramm umfasse gemeinsames Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee sowie vielfältige Beschäftigungs- und Aktivierungsangebote wie beispielsweise Gedächtnis- und Bewegungsübungen, gemeinsames Singen und Zeitunglesen, Kochen und Backen, Kreativangebote, Ausflüge und vieles mehr. „Das Beisammensein und gesellige Miteinander mit anderen tut den Gästen spürbar gut“, weiß Tanja Kirchner aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Bei unseren Beschäftigungen legen wir großen Wert darauf, die Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Einzelnen zu erhalten und zu fördern.“ Der strukturierte Tagesablauf gebe darüber hinaus Orientierung – das sei bei Demenzerkrankungen sehr wichtig. Das Angebot entlaste gleichzeitig die Verwandten, die in der Pflege tätig seien. Es sei eine „körperlich und psychisch enorm anstrengenden Pflegetätigkeit“. Auch ein kostenloser Probetag sei möglich.

Bürgermeisterin Knoll ist sich sicher: „Solch ein Angebot vor Ort wird immer wichtiger.“ Die Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt der Seniorenpark Linzenleiten/Wertach GmbH & Co. KG. Das ist ein Zusammenschluss der Distriktspitalstiftung Sonthofen und der Lipp-Laure Wohn- und Gewerbebau GmbH. Die Betreuten Wohnungen wurden nach einem Punktesystem vergeben. Einheimische hatten Vorteile. Auch der Pflegegrad spielte eine Rolle.

