Das wünschen sich Oberallgäuer von Minister Beißwenger

Interessensvertreter aus der Region äußern ihre Wünsche an Eric Beißwenger. Was der Bad Hindelanger als Europaminister für die Region bewirken soll.

11.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Oberallgäuer sitzt künftig in München an den Schalthebeln der bayerischen Politik. Eric Beißwenger aus Bad Hindelang wurde zum Europaminister berufen. Neben Glückwünschen äußern einige Oberallgäuer auch Wünsche an den Stimmkreisabgeordneten der CSU. Dafür soll sich Beißwenger einsetzen: