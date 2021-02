Ab Februar gibt es fast überall im Gemeindegebiet von Burgberg nur noch Bezahlparkplätze. Eine Ausnahme ist der Vitalpark. Sonderregelungen gibt es auch innerorts.

24.01.2021 | Stand: 19:36 Uhr

Ungefähr 500 öffentliche Parkplätze gibt es in Burgberg. Die werden in erster Linie von Tagesausflüglern benutzt. Deshalb entschied der Gemeinderat, dass für die meisten ein Obolus fällig wird, und zwar sechs Euro am Tag, eine Stunde ist für 1,50 Euro zu haben. Ein Halbtagesticket gibt es nicht. Die neue Regelung gilt ab Februar. Innerorts kann dann noch eine Stunde kostenlos geparkt werden, beispielsweise um einzukaufen.